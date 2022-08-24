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Экономика

Правительство выделит 120 млрд рублей на проекты «фабрики проектного финансирования»

Ведомости

Правительство России по поручению президента выделит ВЭБу 120 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие «фабрики проектного финансирования» — специального механизма предоставления льготных кредитов для крупных инвестпроектов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Средства ФНБ будут размещаться на субординированном депозите в ВЭБ.РФ под 7,5% годовых в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа “Фабрика проектного финансирования”, — сообщили в пресс-службе правительства.

Средства будут вложены в крупные самоокупаемые проекты, «помогающие перезапустить инвестиционный цикл в экономике»: строительство электростанций, промышленных объектов и дорожной инфраструктуры. Выделенные ресурсы обеспечат их кредитование в объеме 0,5 трлн руб.

«Такая поддержка должна дать предприятиям возможность ускорить развитие, увеличить число рабочих мест и в изменившихся условиях реализовать планы по выпуску новой продукции, пользующейся спросом на рынке», – заявил Мишустин в ходе заседания правительства.

Правительство предложило разместить 120 млрд руб. из ФНБ на субординированных депозитах в ВЭБ.РФ для финансирования крупных инвестпроектов «Фабрики» еще в мае. Эту инициативу поддержал президент: о планах предоставить «Фабрике» эту сумму из резервов он сообщил в своем выступлении на ПМЭФе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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