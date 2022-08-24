Правительство выделит 120 млрд рублей на проекты «фабрики проектного финансирования»
Правительство России по поручению президента выделит ВЭБу 120 млрд руб. из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие «фабрики проектного финансирования» — специального механизма предоставления льготных кредитов для крупных инвестпроектов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
«Средства ФНБ будут размещаться на субординированном депозите в ВЭБ.РФ под 7,5% годовых в целях финансирования инфраструктурного проекта «Программа “Фабрика проектного финансирования”, — сообщили в пресс-службе правительства.
Средства будут вложены в крупные самоокупаемые проекты, «помогающие перезапустить инвестиционный цикл в экономике»: строительство электростанций, промышленных объектов и дорожной инфраструктуры. Выделенные ресурсы обеспечат их кредитование в объеме 0,5 трлн руб.
«Такая поддержка должна дать предприятиям возможность ускорить развитие, увеличить число рабочих мест и в изменившихся условиях реализовать планы по выпуску новой продукции, пользующейся спросом на рынке», – заявил Мишустин в ходе заседания правительства.
Правительство предложило разместить 120 млрд руб. из ФНБ на субординированных депозитах в ВЭБ.РФ для финансирования крупных инвестпроектов «Фабрики» еще в мае. Эту инициативу поддержал президент: о планах предоставить «Фабрике» эту сумму из резервов он сообщил в своем выступлении на ПМЭФе.
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