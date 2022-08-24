Правительство выделит 120 млрд рублей на проекты «фабрики проектного финансирования»

Правительство предложило разместить 120 млрд руб. из ФНБ на субординированных депозитах в ВЭБ.РФ для финансирования крупных инвестпроектов «Фабрики» еще в мае. Эту инициативу поддержал президент: о планах предоставить «Фабрике» эту сумму из резервов он сообщил в своем выступлении на ПМЭФе.