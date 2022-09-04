Власти Швеции направят более $23 млрд на обеспечение ликвидности энергокомпаний
Шведское правительство планирует направить 250 млрд шведских крон ($23,18 млрд) на гарантии ликвидности энергетических компаний из-за роста цен в этой сфере, заявил министр финансов страны Микаэль Дамберг на пресс-конференции.
Он отметил, что в настоящее время на рынке электроэнергии сложилась исключительная ситуация, когда динамика цен на электроэнергию привела к нехватке ликвидности у ее производителей, присутствующих на бирже NASDAQ.
«Ситуация еще больше обострилась после последнего заявления России о сокращении поставок газа в Европу. Чтобы обеспечить ликвидность этих энергетических компаний, сегодня правительство представляет предложение, которое означает, что государство может выдавать кредитные гарантии на сумму до 250 млрд», — заявил министр (цитата по ТАСС).
Отмечается, что кредитные гарантии шведские власти намерены выдавать в течение 2022 и 2023 гг. производителям электроэнергии и, при необходимости, другим участникам этого рынка. Также гарантии могут получить компании стран-соседей (Финляндии, Дании, Норвегии, стран Балтии). Парламент Швеции рассмотрит предложение правительства 5 сентября.
Ранее агентство Reuters сообщило, что правительство Германии согласовало принятие третьего пакета мер, который призван защитить население и бизнес от воздействия стремительно растущей инфляции. ФРГ потратит на эти цели 65 млрд евро — больше, чем в рамках первых двух пакетов.
Власти в ФРГ в рамках нового пакета помощи запланировали предоставление скидок на общественный транспорт и налоговые льготы в размере 1,7 млрд евро для 9000 энергоемких компаний, следует из документа.
Третий пакет мер согласован ввиду высоких цен на энергоносители. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции заявил, что принятие всех трех пакетов обойдется в 95 млрд евро, пишет Spiegel. В документе отмечается, что пакет «разгрузит все домохозяйства — в том числе пенсионеров, студентов и стажеров». Запланированные меры включают в себя единовременные выплаты студентам в размере 200 евро, пенсионерам — в размере 300 евро.
Цены на газ в Европе ускорили рост после заявления «Газпрома» об остановке последней газоперекачивающей турбины для проведения плановых работ в период с 31 августа по 2 сентября, на прошлой неделе стоимость ближайшего фьючерса на газ превысила $3500 за тысячу кубометров. 29 августа после заявления Германии о досрочном заполнении газохранилищ они упали более чем на 20% до $2802.