Титов раскритиковал идею о закупке $70 млрд в «дружественных» валютах

29 июня минфин США отчитался о заморозке активов россиян на сумму более $30 млрд. Международная группа по поиску российских активов, созданная на базе ведомства, помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе. По данным ЦБ, с 1 января 2022 г. по 1 августа 2022 г. международные резервы РФ упали на почти $54 млрд.