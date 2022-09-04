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Экономика

Титов раскритиковал идею о закупке $70 млрд в «дружественных» валютах

Ведомости

Идея о закупке $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах — эта «старая песня о главном», а России следует вкладываться в рост российской экономики и не измерять надежность системы в размерах накопленных резервов, заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на проект правительства сообщил, что Россия рассматривает возможность закупить в этом году $70 млрд в юанях и других «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля. 

«Конечно, идея ЦБ бороться за снижение курса рубля похвальна. Но предложенный путь — это старая песня о главном. Опять валютные резервы — только теперь не «западные», а в связи с изменившейся геополитикой — восточные. Но измерять надежность системы надо не в размерах накопленных резервов, а в процентах роста ВВП», — написал Титов в своем Telegram-канале.

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По мнению бизнес-омбудсмена, России прежде всего необходимо вкладываться в рост перерабатывающей и производственной экономики. Титов считает фондовый рынок страны «недоразвитым» по сравнению другими странами.

«Нужно «количественное смягчение» — инвестиции в рост путем скупки облигаций компаний для развития их производства, реализации новых высокотехнологичных проектов», — заявил Титов.

Как писал Bloomberg, план о закупке $70 млрд в «дружественных» валютах получил поддержку 30 августа на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и Центрального банка, включая председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин затем заявил, что использование для расчетов и хранения активов валют дружественных России стран намного безопаснее, поскольку вероятность их присоединения к западным санкциям невелика.

После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили резервы российского ЦБ. В ЕС было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего числа международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. 

29 июня минфин США отчитался о заморозке активов россиян на сумму более $30 млрд. Международная группа по поиску российских активов, созданная на базе ведомства, помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе. По данным ЦБ, с 1 января 2022 г. по 1 августа 2022 г. международные резервы РФ упали на почти $54 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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