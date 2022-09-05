ОПЕК+ сократила квоту на добычу нефти на октябрь на 100 000 баррелей в сутки
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и страны, присоединившиеся к нефтяному соглашению с ней (ОПЕК+), решили сократить квоту на добычу нефти на октябрь на 100 000 барр./сутки, говорится на сайте организации по итогам встречи министров этих стран. В результате квота России сократится на 26 000 барр./сутки.
«Вернуться к уровню добычи августа 2022 г. для стран — участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, на октябрь 2022 г. в соответствии с прилагаемой таблицей, отметив, что корректировка уровня добычи в сторону увеличения на 0,1 млн баррелей в сутки была установлена только на сентябрь 2022 г.», — говорится в заявлении.
В ходе встречи министры стран ОПЕК+ отметили, что волатильность и снижение ликвидности негативно повлияли на текущий рынок нефти. Министры заявили, что на фоне роста волатильности и неопределенности нужно постоянно оценивать рыночные условия и при необходимости немедленно корректировать добычу «в различных формах».
22 августа министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил агентству Bloomberg, что из-за крайней волатильности и нехватки ликвидности на рынке ОПЕК+ может сократить добычу нефти. При этом 2 сентября страны «большой семерки» объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть и призвали страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти.
В августе ОПЕК+ внепланово повысил квоту на добычу нефти на сентябрь на 100 000 барр./сутки. Ранее квота на добычу с мая по сентябрь была установлена на уровне 432 000 барр./сутки. Однако в начале июня ОПЕК+ перераспределила квоту сентября на июль и август, в результате чего показатель вырос до 648 000 барр./сутки для двух месяцев лета. Квота на сентябрь должна была остаться на прежнем уровне.