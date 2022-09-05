ОПЕК+ сократила квоту на добычу нефти на октябрь на 100 000 баррелей в сутки

В августе ОПЕК+ внепланово повысил квоту на добычу нефти на сентябрь на 100 000 барр./сутки. Ранее квота на добычу с мая по сентябрь была установлена на уровне 432 000 барр./сутки. Однако в начале июня ОПЕК+ перераспределила квоту сентября на июль и август, в результате чего показатель вырос до 648 000 барр./сутки для двух месяцев лета. Квота на сентябрь должна была остаться на прежнем уровне.