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Экономика

ОПЕК+ сократила квоту на добычу нефти на октябрь на 100 000 баррелей в сутки

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Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и страны, присоединившиеся к нефтяному соглашению с ней (ОПЕК+), решили сократить квоту на добычу нефти на октябрь на 100 000 барр./сутки, говорится на сайте организации по итогам встречи министров этих стран. В результате квота России сократится на 26 000 барр./сутки.

«Вернуться к уровню добычи августа 2022 г. для стран — участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, на октябрь 2022 г. в соответствии с прилагаемой таблицей, отметив, что корректировка уровня добычи в сторону увеличения на 0,1 млн баррелей в сутки была установлена только на сентябрь 2022 г.», — говорится в заявлении.

В ходе встречи министры стран ОПЕК+ отметили, что волатильность и снижение ликвидности негативно повлияли на текущий рынок нефти. Министры заявили, что на фоне роста волатильности и неопределенности нужно постоянно оценивать рыночные условия и при необходимости немедленно корректировать добычу «в различных формах».

22 августа министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил агентству Bloomberg, что из-за крайней волатильности и нехватки ликвидности на рынке ОПЕК+ может сократить добычу нефти. При этом 2 сентября страны «большой семерки» объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть и призвали страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти. 

В августе ОПЕК+ внепланово повысил квоту на добычу нефти на сентябрь на 100 000 барр./сутки. Ранее квота на добычу с мая по сентябрь была установлена на уровне 432 000 барр./сутки. Однако в начале июня ОПЕК+ перераспределила квоту сентября на июль и август, в результате чего показатель вырос до 648 000 барр./сутки для двух месяцев лета. Квота на сентябрь должна была остаться на прежнем уровне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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