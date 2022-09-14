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Мишустин заявил, что Западу не удалось исключить Россию из мировой экономики

Ведомости

Несмотря на имеющиеся риски, коллективному Западу так и не удалось исключить Россию из глобальной экономики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.

«Очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах», - отметил Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

Премьер подчеркнул, что правительство продолжит вести работу по адаптации и структурной перестройке экономики страны. «Будем поддерживать переориентацию экспорта на расширение наших связей с дружественными государствами. Выстраивать производственные цепочки внутри страны и добиваться повышения уровня нашего технологического и экономического суверенитета», — заключил Мишустин.

7 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден. По его словам, расходы бюджета по итогам 2022 г. будут на 20% выше, чем в 2021 г., а спад «если и будет, то незначительный» — в 2% ВВП. «У нас стабилизировались государственные финансы, хочу отметить, что бюджет этого года будет сверстан с профицитом почти под полтриллиона рублей, где-то под 485 млрд, несмотря на все мрачные прогнозы», — заключил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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