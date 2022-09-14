Мишустин заявил, что Западу не удалось исключить Россию из мировой экономики

7 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден. По его словам, расходы бюджета по итогам 2022 г. будут на 20% выше, чем в 2021 г., а спад «если и будет, то незначительный» — в 2% ВВП. «У нас стабилизировались государственные финансы, хочу отметить, что бюджет этого года будет сверстан с профицитом почти под полтриллиона рублей, где-то под 485 млрд, несмотря на все мрачные прогнозы», — заключил глава государства.