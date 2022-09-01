Путин: без России развитие научных проектов невозможно

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад начал понимать, что Россию изолировать не получится. «Они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, и они это уже осознали: уже в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции больше вредят самим их авторам», — заявил он.