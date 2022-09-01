Путин: без России развитие научных проектов невозможно
Президент России Владимир Путин заявил, что в современном мире какую-либо страну изолировать сложно. По его словам, без России развитие научных проектов невозможно, особенно в космосе.
По мнению Путина, в век интернета очень сложно изолировать кого-либо. «Ну как это можно себе представить. Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще», — сказал он в ходе проведения открытого урока в Калининграде (цитата по «РИА Новости»).
В качестве примера российский президент привел физические науки. Он подчеркнул, что в некоторых международных проектах доля участия России составляет более 70%.
«Ну, скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», — продолжил Путин. Он добавил, что доставлять оборудование и космонавтов на МКС США могут и самостоятельно, однако это обходится дороже.
После начала спецоперации на Украине США, Канада, Евросоюз и другие страны ввели масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад начал понимать, что Россию изолировать не получится. «Они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, и они это уже осознали: уже в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции больше вредят самим их авторам», — заявил он.
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