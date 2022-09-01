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Путин: без России развитие научных проектов невозможно

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что в современном мире какую-либо страну изолировать сложно. По его словам, без России развитие научных проектов невозможно, особенно в космосе.

По мнению Путина, в век интернета очень сложно изолировать кого-либо. «Ну как это можно себе представить. Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще», — сказал он в ходе проведения открытого урока в Калининграде (цитата по «РИА Новости»). 

В качестве примера российский президент привел физические науки. Он подчеркнул, что в некоторых международных проектах доля участия России составляет более 70%. 

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«Ну, скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», — продолжил Путин. Он добавил, что доставлять оборудование и космонавтов на МКС США могут и самостоятельно, однако это обходится дороже. 

После начала спецоперации на Украине США, Канада, Евросоюз и другие страны ввели масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др. 

Ранее сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад начал понимать, что Россию изолировать не получится. «Они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, и они это уже осознали: уже в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции больше вредят самим их авторам», — заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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