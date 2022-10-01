В «Нафтогазе» заявили о возможности перевода отопления на Украине на сжигание мусора
Украина может полностью отказаться от использования газа для отопления в скором времени, положительный опыт в этом направлении демонстрирует Житомир, заявил глава правления украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например на биомассу, мусор», — сказал Витренко (цитата по «Укринформ»). По его словам, речь идет о строительстве в Житомире трех ТЭЦ, которые будут работать на RDF (refuse derived fuel, твердое вторичное топливо) и щепе. Их общая мощность составит 50 мегаватт.
Витренко отметил, что сейчас экономически выгоднее запустить такие проекты, чем импортировать газ на ближайший отопительный сезон.
В августе министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объемы потребляемого газа на Украине в среднем снизились на 40% с февраля. Министр признал, что предстоящий отопительный сезон в стране будет одним из сложнейших, однако власти планируют создать запас газа для возможных кризисных ситуаций для производства электроэнергии.
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в конце июля заявил, что к августу запасы хранилищ составят 11,8 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа.
26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе». По его словам, страна готовится к зиме и ищет решения для прохождения отопительного сезона.