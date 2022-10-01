В «Нафтогазе» заявили о возможности перевода отопления на Украине на сжигание мусора

«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например на биомассу, мусор», — сказал Витренко (цитата по «Укринформ»). По его словам, речь идет о строительстве в Житомире трех ТЭЦ, которые будут работать на RDF (refuse derived fuel, твердое вторичное топливо) и щепе. Их общая мощность составит 50 мегаватт.