В России появилась программа по поиску поставщиков в Китае для представителей бизнеса
В России запустили программу по поиску поставщиков в Китае для представителей российского бизнеса на фоне западных санкций, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на председателя Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича.
По его словам, эта программа необходима для функционирования малого и среднего бизнеса после введенных Западом ограничений. Кроме того, после начала специальной военной операции на Украине более 300 компаний ушли из России.
Манкевич пояснил, что программа призвана помочь покупать предпринимателям товары из Китая, доставлять их и реализовывать, а платежами будут заниматься банки-партнеры. Инициатива в основном направлена на замещение промоборудования, химического сырья, комплектующих и полупроводников.
Председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей добавил, что программа полезна не только для российских компаний, но и для китайских, поскольку представляет собой удобный способ выйти на рынок в России.
В августе глава МИД КНР Ван И сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что в Китае выразили желание усилить стратегическое сотрудничество с Россией после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китайский дипломат также отметил, что позиция Москвы в вопросе Тайваня показывает «высокий уровень» российско-китайских отношений. По его словам, Россия и Китай «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
15 августа председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил спикера парламента КНР Ли Чжаньшу приехать с официальным визитом в Россию в сентябре 2022 г. В нижней палате парламента отмечали, что он также может посетить и Восточный экономический форум во Владивостоке.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, сотрудничество между Россией и Китаем «растет колоссальными темпами». Товарооборот России и КНР в январе – июле 2022 г. увеличился на 29% в годовом исчислении до $97,7 млрд, сообщило ранее Главное таможенное управление КНР. Экспорт Китая в Россию за тот же период увеличился на 5,2% до $36,3 млрд. Импорт России в Китай – на 48,8% (до $61,45 млрд). Российские и китайские власти договорились довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.