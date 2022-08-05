Китай предложил России усилить сотрудничество на фоне ситуации с Тайванем

Ван И подчеркнул, что Россия придерживается принципа «одного Китая» и выступает против любых посягательств на суверенитет страны. «Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — добавил он.