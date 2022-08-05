Китай предложил России усилить сотрудничество на фоне ситуации с Тайванем
В Китае выразили желание усилить стратегическое сотрудничество с Россией после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, пишет ТАСС. Об этом глава МИД КНР Ван И сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
Ван И подчеркнул, что Россия придерживается принципа «одного Китая» и выступает против любых посягательств на суверенитет страны. «Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — добавил он.
Также китайских дипломат отметил, что позиция Москвы в вопросе Тайваня показывает «высокий уровень» российско-китайских отношений. По его словам, Россия и Китай «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.
Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, проигнорировав предостережения Китая о серьезных последствиях в случае ее прилета. МИД КНР после ее визита выразил решительный протест и заявил, что это нарушает положения трех китайско-американский коммюнике и принцип «одного Китая».
В России также отреагировали на визит Пелоси: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его «чистой провокацией», а также добавил, что никакие политические цели «не могут достигаться такими провокационными шагами».
В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Китая нет причин для беспокойства, а совершать подобные визиты, сказал он, «нормально и рутинно для законодателей из наших стран». Поездку Пелоси также прокомментировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он заявил, что организация поддерживает принцип «одного Китая».
В ответ на визит Пелоси, правительство КНР начало военные учения вокруг Тайваня, которые будут начали проходить 4 августа и планируются к завершению 7 августа. В связи с учениями Китай также предупредил авиационные компании, которые работают в Азии, об ограничении полетов над Тайванем.
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