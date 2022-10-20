Газета
Экономика

Bloomberg: инфляция в Великобритании может ускориться до 15%

Ведомости

Инфляция в Великобритании может ускориться до 15% или выше в начале следующего года, если правительство не примет дополнительные меры поддержки домохозяйств на фоне резкого роста стоимости энергии, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.

На этой неделе министр финансов королевства Джереми Хант принял решение сократить программу по оказанию помощи домохозяйствам при оплате счетов за газ и электричество до апреля 2023 г., хотя изначально планировалось, что она будет действовать до октября 2024 г. Экономисты полагают, что это создает риски для жителей, которые в начале следующего года столкнуться с резким увеличением стоимости услуг ЖКУ.

Премьерство Лиз Трасс стало самым краткосрочным в истории Великобритании

Она успела побыть главой правительства при двух монархах, хотя заняла этот пост лишь в сентябре

Хотя Хант и пообещал сохранить некую форму поддержки для наиболее бедных слоев населения, отсутствие долгосрочной стратегии говорит о том, что инфляция скорее ускориться в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, может вынудить Банк Англии к принятию более агрессивных решений по повышению ставки.

Ушедшая сегодня в отставку премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ранее объявила о «заморозке» счетов за газ и электричество для среднестатистического домохозяйства на уровне £2500 в год. Однако Хант решил отменить это решение, что приведет к росту стоимости энергии на £200 в месяц начиная с апреля.

По мнению экономиста Джози Дент, рост затрат на газ и электричество «станет большим бременем для домохозяйств и причинит ущерб даже людям со средним доходом». По итогам сентября инфляция в Соединенном Королевстве достигла рекордных за 40 лет 10,1%.

Ранее по теме: Британская сеть магазинов Aldi UK может начать продажу насекомых из-за кризиса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных