Bloomberg: инфляция в Великобритании может ускориться до 15%

На этой неделе министр финансов королевства Джереми Хант принял решение сократить программу по оказанию помощи домохозяйствам при оплате счетов за газ и электричество до апреля 2023 г., хотя изначально планировалось, что она будет действовать до октября 2024 г. Экономисты полагают, что это создает риски для жителей, которые в начале следующего года столкнуться с резким увеличением стоимости услуг ЖКУ.