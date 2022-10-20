Bloomberg: инфляция в Великобритании может ускориться до 15%
Инфляция в Великобритании может ускориться до 15% или выше в начале следующего года, если правительство не примет дополнительные меры поддержки домохозяйств на фоне резкого роста стоимости энергии, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.
На этой неделе министр финансов королевства Джереми Хант принял решение сократить программу по оказанию помощи домохозяйствам при оплате счетов за газ и электричество до апреля 2023 г., хотя изначально планировалось, что она будет действовать до октября 2024 г. Экономисты полагают, что это создает риски для жителей, которые в начале следующего года столкнуться с резким увеличением стоимости услуг ЖКУ.
Хотя Хант и пообещал сохранить некую форму поддержки для наиболее бедных слоев населения, отсутствие долгосрочной стратегии говорит о том, что инфляция скорее ускориться в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, может вынудить Банк Англии к принятию более агрессивных решений по повышению ставки.
Ушедшая сегодня в отставку премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ранее объявила о «заморозке» счетов за газ и электричество для среднестатистического домохозяйства на уровне £2500 в год. Однако Хант решил отменить это решение, что приведет к росту стоимости энергии на £200 в месяц начиная с апреля.
По мнению экономиста Джози Дент, рост затрат на газ и электричество «станет большим бременем для домохозяйств и причинит ущерб даже людям со средним доходом». По итогам сентября инфляция в Соединенном Королевстве достигла рекордных за 40 лет 10,1%.