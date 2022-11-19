В Египте началось строительство еще одного энергоблока первой в стране АЭС «Эль-Дабаа»

«Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед», — заявил Лихачев на церемонии.