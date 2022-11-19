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В Египте началось строительство еще одного энергоблока первой в стране АЭС «Эль-Дабаа»

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В Египте началось строительство с участием России энергоблока №2 первой в стране АЭС «Эль-Дабаа», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Росатома». Специалисты приступили к бетонированию фундамента энергоблока.

В торжественной церемонии заливки бетона приняли участие председатель Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгад эль-Вакиль, министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, старший вице-президент АО АСЭ по управлению проектами сооружения АЭС Александр Корчагин, а также проектные команды инжинирингового дивизиона «Росатома» и NPPA.

«Запуск АЭС будет играть важнейшую роль в социально-экономической и технологической жизни Египта и даст толчок для постепенного перехода промышленности и экономики страны к низкоуглеродным источникам. Это создаст прочный фундамент для уверенного и устойчивого развития Египта на десятилетия вперед», — заявил Лихачев на церемонии.

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Он отметил, что старт строительства второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» говорит о том, что проект набирает ритм. Отмечается, что это самый крупный проект российско-египетского сотрудничества со времен строительства Асуанской плотины.

29 июня 2022 г. «Росатом» сообщил, что управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на строительство первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Уже в июле началось строительство первого энергоблока, а 31 октября госкорпорация получила лицензию на строительство второго блока станции.

АЭС «Эль-Дабаа» — это первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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