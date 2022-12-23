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Экономика

Минтранс назвал причину задержки реконструкции погранпунктов на границе с КНР

Ведомости

Минтранс с 2021 г. проводит масштабную работу по обустройству пунктов пропуска на границе с Китаем, но часть из них до этого времени не была обеспечена финансированием, сказал «Ведомостям» представитель министерства.

«В настоящее время ведется активная реконструкция автомобильных пунктов пропуска Кани - Курган, Марково и Краскино со сроком завершения до 2024 г. До 2021 г. указанные объекты финансированием обеспечены не были», — сказал представитель ведомства.

О том, что модернизация и строительство 10 пунктов пропуска на границе РФ с КНР сдвигаются в среднем на год, «Ведомости» написали 23 декабря. К 2026 г. пропускная способность автомобильных погранпереходов должна вырасти на 4400 грузовиков и 44 грузовых железнодорожных состава в сутки.

Расширение пунктов пропуска на границе с Китаем задерживается

Это может усугубить проблемы с вывозом грузов на восток и поставками из КНР

По словам представителя ведомства, уже ведется модернизация 84 пунктов пропуска до 2027 г. по всей стране, в том числе 26 на Дальнем Востоке. Основные 8 погранпереходов на границе с Китаем обеспечены финансированием, а сроки реализации полностью соответствуют всем требованиям градостроительного законодательства, добавил он.

В декабре 2022 г. заключен госконтракт на реконструкцию пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае, который был передан Минтрансу с объектами незавершенного строительства и без обеспечения финансированием. Также в текущем году завершен проект реконструкции пункта пропуска «Турий Рог».

Дополнительно в 2022 г. заключен контракт на одновременное проектирование и строительство «под ключ» пункта пропуска «Забайкальск» со сроком завершения до 2025 г. В планах Минтранса на 2023 г. заключить контракт на аналогичные работы в пункте пропуска «Полтавка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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