Минтранс назвал причину задержки реконструкции погранпунктов на границе с КНР
Минтранс с 2021 г. проводит масштабную работу по обустройству пунктов пропуска на границе с Китаем, но часть из них до этого времени не была обеспечена финансированием, сказал «Ведомостям» представитель министерства.
«В настоящее время ведется активная реконструкция автомобильных пунктов пропуска Кани - Курган, Марково и Краскино со сроком завершения до 2024 г. До 2021 г. указанные объекты финансированием обеспечены не были», — сказал представитель ведомства.
О том, что модернизация и строительство 10 пунктов пропуска на границе РФ с КНР сдвигаются в среднем на год, «Ведомости» написали 23 декабря. К 2026 г. пропускная способность автомобильных погранпереходов должна вырасти на 4400 грузовиков и 44 грузовых железнодорожных состава в сутки.
По словам представителя ведомства, уже ведется модернизация 84 пунктов пропуска до 2027 г. по всей стране, в том числе 26 на Дальнем Востоке. Основные 8 погранпереходов на границе с Китаем обеспечены финансированием, а сроки реализации полностью соответствуют всем требованиям градостроительного законодательства, добавил он.
В декабре 2022 г. заключен госконтракт на реконструкцию пункта пропуска «Пограничный» в Приморском крае, который был передан Минтрансу с объектами незавершенного строительства и без обеспечения финансированием. Также в текущем году завершен проект реконструкции пункта пропуска «Турий Рог».
Дополнительно в 2022 г. заключен контракт на одновременное проектирование и строительство «под ключ» пункта пропуска «Забайкальск» со сроком завершения до 2025 г. В планах Минтранса на 2023 г. заключить контракт на аналогичные работы в пункте пропуска «Полтавка».