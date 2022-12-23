Расширение пунктов пропуска на границе с Китаем задерживается

Расширение пунктов пропуска на границе с Китаем задерживаетсяЭто может усугубить проблемы с вывозом грузов на восток и поставками из КНР
Сроки модернизации и строительства 10 пунктов пропуска на границе России с Китаем сдвигаются в среднем на год. Это следует из письма Минтранса в Минпромторг от конца ноября по вопросам пропускной способности погранпереходов. Документ есть у «Ведомостей». Основная часть пунктов пропуска будет введена в эксплуатацию через 3–4 года.
Всего, по данным Минтранса, на этой границе строят три международных автомобильных пункта пропуска (МАПП), а также реконструируют пять МАПП и два железнодорожных перехода.
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