Расширение пунктов пропуска на границе с Китаем задерживается

Сроки модернизации и строительства 10 пунктов пропуска на границе России с Китаем сдвигаются в среднем на год. Это следует из письма Минтранса в Минпромторг от конца ноября по вопросам пропускной способности погранпереходов. Документ есть у «Ведомостей». Основная часть пунктов пропуска будет введена в эксплуатацию через 3–4 года.