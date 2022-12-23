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Расширение пунктов пропуска на границе с Китаем задерживается

Это может усугубить проблемы с вывозом грузов на восток и поставками из КНР
Ксения Потаева
К 2026 г. пропускная способность автомобильных погранпереходов должна вырасти на 4400 грузовиков в сутки / Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Сроки модернизации и строительства 10 пунктов пропуска на границе России с Китаем сдвигаются в среднем на год. Это следует из письма Минтранса в Минпромторг от конца ноября по вопросам пропускной способности погранпереходов. Документ есть у «Ведомостей». Основная часть пунктов пропуска будет введена в эксплуатацию через 3–4 года.

Всего, по данным Минтранса, на этой границе строят три международных автомобильных пункта пропуска (МАПП), а также реконструируют пять МАПП и два железнодорожных перехода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных