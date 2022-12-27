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Экономика

Белоусов заявил о бессмысленности создания мобилизационной экономики в РФ

Ведомости

Россия не нуждается в мобилизационной экономике, поскольку у страны есть резервы и рычаги, чтобы решить все поставленные задачи. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24». 

«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент, и сама жизнь», — сказал он. 

Первый вице-премьер добавил, что такие рычаги и резервы есть не только у правительства, но и у региональных властей.

По словам Белоусова, мобилизационной экономики как таковой не существует, однако есть более широкое понятие «мобилизационное общество», в которое входит мобилизационная экономика. Он пояснил, что «это всегда военизированная история», которая подразумевает отказ от личных интересов в пользу государственных.

В октябре ректор РАНХиГС Владимир Мау предложил рассмотреть переход к мобилизационной экономике. В разговоре с «Ведомостями» он пояснил, что одним из главных принципов такой модели является усиление роли государства как инвестора последней инстанции. Мау уточнил, что мобилизационная экономика не противоречит рынку и не означает переход к советским административным управленческим практикам.   

Ранее сегодня Белоусов заявил, что в 2023 г. российской экономике будет «гораздо легче», чем в 2022-м. Он отметил, что правительство не видит каких-либо «фатальных проблем». По его словам, в 2023 г. спад российской экономики составит «около нуля», несмотря на официальный прогноз чуть меньше 1%.

22 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин также заявлял, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». Он добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год.

Ранее по теме: Белоусов спрогнозировал инфляцию в России ниже прогноза в 2023 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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