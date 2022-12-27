Белоусов заявил о бессмысленности создания мобилизационной экономики в РФ

«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент, и сама жизнь», — сказал он.