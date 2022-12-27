Белоусов заявил о бессмысленности создания мобилизационной экономики в РФ
Россия не нуждается в мобилизационной экономике, поскольку у страны есть резервы и рычаги, чтобы решить все поставленные задачи. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я думаю, что мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент, и сама жизнь», — сказал он.
Первый вице-премьер добавил, что такие рычаги и резервы есть не только у правительства, но и у региональных властей.
По словам Белоусова, мобилизационной экономики как таковой не существует, однако есть более широкое понятие «мобилизационное общество», в которое входит мобилизационная экономика. Он пояснил, что «это всегда военизированная история», которая подразумевает отказ от личных интересов в пользу государственных.
В октябре ректор РАНХиГС Владимир Мау предложил рассмотреть переход к мобилизационной экономике. В разговоре с «Ведомостями» он пояснил, что одним из главных принципов такой модели является усиление роли государства как инвестора последней инстанции. Мау уточнил, что мобилизационная экономика не противоречит рынку и не означает переход к советским административным управленческим практикам.
Ранее сегодня Белоусов заявил, что в 2023 г. российской экономике будет «гораздо легче», чем в 2022-м. Он отметил, что правительство не видит каких-либо «фатальных проблем». По его словам, в 2023 г. спад российской экономики составит «около нуля», несмотря на официальный прогноз чуть меньше 1%.
22 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин также заявлял, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». Он добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год.