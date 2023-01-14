В правительстве назвали стоимость новых Superjet из российских комплектующих

Он пояснил, что заводам нужно понимать, сколько будет заказано гражданских и военных самолетов, и возмутился, что у некоторых предприятий «нет заказов даже на 2023 г.». Президент обратил внимание, что у заводов до сих пор нет контрактов и остальных документов, и призвал Мантурова «не валять дурака» и ускорить работу.