В правительстве назвали стоимость новых Superjet из российских комплектующих
Минимальная стоимость новых самолетов Superjet из российских комплектующих составит 2,256 млрд руб., а первых МС-21 и Ту-214 — 3,144 млрд руб., всего будет закуплено 63 лайнера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на инвестпроект льготного лизинга российских воздушных судов, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным.
34 самолета Superjet New, 18 МС-21-310 и 11 Ту-214 закупит дочернее предприятие «Ростеха» лизинговая компания «Авиакапитал-сервис». Лайнеры, как отмечается, группа «Аэрофлот» получит с декабря 2023 г. по январь 2026 г.
«В период реализации проекта стоимость Superjet вырастет на 9,2%, до 2,464 млрд руб. с учетом НДС, а МС-21 и Ту-214 — на 4,5%, до 3,285 млрд», — пишет издание со ссылкой на данные паспорта проекта.
Средства на закупку самолетов ( 175,4 млрд руб.) выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предполагается, что Минфин купит облигации «Авиакапитал-сервиса» и погасит основной долг в течение 18 лет с даты поставки последнего самолета в «Аэрофлот».
11 января глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о внесении в правительство в конце прошлого года паспорта инвестпроекта по лизингу воздушных судов.
«Решение о его утверждении полностью согласовано. В 2023–2025 гг. запланированы поставки «Аэрофлоту» 63 самолетов, имея в виду 34 импортозамещенных «Суперджета», 18 МС-21 и одиннадцать Ту-214», — цитировала вице-премьера пресс-служба Кремля.
Мантуров также сообщил, что под заказ других авиакомпаний в 2023 г. планируется принятие отдельных паспортов в обеспечение комплексной программы развития авиационной отрасли. На этом же совещании Путин раскритиковал работу по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда.
«Долго, слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять», — сказал Путин.
Он пояснил, что заводам нужно понимать, сколько будет заказано гражданских и военных самолетов, и возмутился, что у некоторых предприятий «нет заказов даже на 2023 г.». Президент обратил внимание, что у заводов до сих пор нет контрактов и остальных документов, и призвал Мантурова «не валять дурака» и ускорить работу.
В ответ Мантуров пообещал завершить необходимые процессы «в ближайшее время», однако президента РФ такая формулировка не устроила. Он поручил главе Минпромторга решить вопрос в течение месяца. «Не позже», — подчеркнул Путин.