ЦБ ожидает дальнейшего замедления инфляции в России
Годовая инфляция в России продолжит снижаться и уже весной может опуститься ниже 4% за счет эффекта высокой базы, следует из материалов Банка России.
«По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 г. может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 г, и вернется к 4% в 2024 г.», – отмечается в материалах регулятора.
Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что инфляция по итогам 2022 г. составила меньше 12%. «Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%», – отметил глава государства.
Министр экономического развития Максим Решетников ранее сообщил, что по итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,9%. Он уточнил, что такого показателя удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта. Минэкономразвития также ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня в 4%.