Газета
Экономика

ЦБ ожидает дальнейшего замедления инфляции в России

Ведомости

Годовая инфляция в России продолжит снижаться и уже весной может опуститься ниже 4% за счет эффекта высокой базы, следует из материалов Банка России.

«По прогнозу Банка России, годовая инфляция продолжит снижаться и весной 2023 г. может кратковременно опуститься ниже 4% за счет эффекта базы. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 г, и вернется к 4% в 2024 г.», – отмечается в материалах регулятора. 

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что инфляция по итогам 2022 г. составила меньше 12%. «Здесь есть, выражаясь простым языком, свои засады. Если уж совсем инфляцию опустить, то в экономике могут быть определенные сбои. Центральный банк исходит из того, что она будет где-то в районе 5-7%», – отметил глава государства.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее сообщил, что по итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,9%. Он уточнил, что такого показателя удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта. Минэкономразвития также ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня в 4%.

Ранее по теме: Годовая инфляция в России на неделе с 10 по 16 января замедлилась до 11,57%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных