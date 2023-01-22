Боррель: Евросоюз избавился от энергетической зависимости от России
Европейские страны за несколько месяцев избавились от энергозависимости от России, которая создавалась годами, заявил в интервью газете Diário верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Энергетическое развитие РФ, как считает Боррель, финансировалось Европой, а путь, основанный на идее, что взаимозависимость позволяет избежать конфликтов, подходит к концу.
«Теперь взаимозависимость — это оружие для конфликта, и мы вносим радикальные изменения: за несколько месяцев мы упразднили энергетическую зависимость от России, которую мы создавали годами», – заявил он.
По словам Борреля, ЕС уже прошел «чрезвычайно напряженную фазу роста цен» и они вернулись к довоенным значениям. Резкий рост цен на газ в августе прошлого года был вызван спекулятивной напряженностью на рынках, ситуацию на энергетическом рынке уже нельзя связывать с боевыми действиями, считает глава дипломатии ЕС.
Цена газа вновь достигла довоенных значений за мегаватт-час, однако она и ранее была «очень высокой», заявил Боррель. Он добавил, что надеется на поступление в Еврокомиссию в скором времени предложения, нацеленного на исправление ситуации в энергетике.
Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что до конца 2023 г. все страны Евросоюза, за исключением, возможно, Венгрии, откажутся от энергоресурсов из России. Боррель добавил, что санкции ЕС против России заставят экономику страны «заплатить высокую цену».
В то же время европейский чиновник указал на технологическую зависимость ЕС от Китая, которая «больше, чем была энергетическая от России». По его словам, от нее «будет непросто избавиться».
Биржевые цены на газ в Европе 17 января 2023 г. впервые с августа 2021 г. опускались ниже отметки $600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Аналитики связывают текущее продолжительное снижение газовых котировок со значительными запасами топлива в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) на фоне теплой погоды в Европе и выработкой ветроэлектростанций (ВЭС).
В марте 2022 г. спотовые котировки установили новый исторический максимум, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем котировки постепенно снижались, но в августе вновь перешли к резкому росту, хотя не смогли побить рекорд марта.
19 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Аналитики тогда отмечали, что установление потолка на уровне примерно в $2000 «комфортно для ЕС», так как не приведет к перенаправлению поставок СПГ на другие рынки и позволит европейцам успешно конкурировать за свободные объемы газа.