Глава Total спрогнозировал напряженность на газовом рынке Европы в 2023 году

Экспорт «Газпрома» на ключевые зарубежные рынки сократился почти вдвое в 2022 г., достигнув самого низкого уровня по крайней мере с начала века, передавало ранее агентство Bloomberg. При этом поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в прошлом году выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.