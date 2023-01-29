Глава Total спрогнозировал напряженность на газовом рынке Европы в 2023 году
Европейским странам летом придется пополнять свои запасы газа без российских поставок, ситуация на газовым рынке снова станет напряженной, заявил главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.
«Европа получит меньше российского газа, чем в 2022 г., и ей придется снова массово импортировать СПГ. Ситуация снова станет более напряженной», — сказал Пуянне газете L’Echo (цитата по Bloomberg).
По мнению главы Total, европейским странам следует диверсифицировать поставки энергии, в основном за счет долгосрочных контрактов. Риска нехватки дизельного топлива в регионе нет, считает Пуянне. Французская компания намерена отдавать приоритет поставкам в Европу со своих нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в том числе в Саудовской Аравии, однако, по его словам, это повлечет за собой дополнительные транспортные расходы.
В марте 2022 г. спотовые котировки установили новый исторический максимум, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем котировки постепенно снижались, но в августе вновь перешли к резкому росту, хотя не смогли побить рекорд марта.
Биржевые цены на газ в Европе 17 января 2023 г. впервые с августа 2021 г. опускались ниже отметки $600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Аналитики связывали продолжительное снижение газовых котировок со значительными запасами топлива в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) на фоне теплой погоды в Европе и с выработкой ветроэлектростанций.
По оценке верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, европейские страны за несколько месяцев избавились от энергозависимости от России, которая создавалась годами, а ЕС уже прошел «чрезвычайно напряженную фазу роста цен».
Экспорт «Газпрома» на ключевые зарубежные рынки сократился почти вдвое в 2022 г., достигнув самого низкого уровня по крайней мере с начала века, передавало ранее агентство Bloomberg. При этом поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в прошлом году выросли в 1,5 раза к уровню предыдущего года и достигли рекордного значения в 15,5 млрд куб. м.