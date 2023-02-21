Силуанов отверг возможность повышения налогов

«О повышении налогов в текущем году речь не идет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о средствах на восстановление и развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (цитата по ТАСС). Силуанов добавил, что эти деньги уже учтены в бюджете.