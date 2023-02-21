Силуанов отверг возможность повышения налогов
Речь о повышении налогов сейчас не идет, средства, необходимые для финансирования новых регионов России, уже заложены в бюджете. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.
«О повышении налогов в текущем году речь не идет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о средствах на восстановление и развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (цитата по ТАСС). Силуанов добавил, что эти деньги уже учтены в бюджете.
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пообещал наращивать масштабную программу восстановления новых регионов. В частности, планируется возродить предприятия, порты Азовского моря и построить новые дороги. По его словам, все планы будут реализованы «совместными усилиями».
Президент заявил, что одним из приоритетов восстановления мирной жизни в Донбассе и Новороссии станет развитие культурной сферы. Он добавил, что для этого нужно отремонтировать «сотни учреждений культуры, в том числе музейные фонды и здания».
Ранее Путин призвал вывести новые регионы России на общероссийский уровень жизни на горизонте текущего десятилетия. Глава государства поручил правительству в течение I квартала 2023 г. подготовить программу развития. Он уточнил, что в субъектах появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и начнется повышение пенсий.