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Экономика

Силуанов отверг возможность повышения налогов

Ведомости

Речь о повышении налогов сейчас не идет, средства, необходимые для финансирования новых регионов России, уже заложены в бюджете. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«О повышении налогов в текущем году речь не идет», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о средствах на восстановление и развитие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (цитата по ТАСС). Силуанов добавил, что эти деньги уже учтены в бюджете.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пообещал наращивать масштабную программу восстановления новых регионов. В частности, планируется возродить предприятия, порты Азовского моря и построить новые дороги. По его словам, все планы будут реализованы «совместными усилиями». 

Президент заявил, что одним из приоритетов восстановления мирной жизни в Донбассе и Новороссии станет развитие культурной сферы. Он добавил, что для этого нужно отремонтировать «сотни учреждений культуры, в том числе музейные фонды и здания». 

Ранее Путин призвал вывести новые регионы России на общероссийский уровень жизни на горизонте текущего десятилетия. Глава государства поручил правительству в течение I квартала 2023 г. подготовить программу развития. Он уточнил, что в субъектах появятся стандарты социального обеспечения, программа материнского капитала и начнется повышение пенсий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных