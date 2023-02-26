«Руссофт» назвал запоздалым запрет ввоза ПО для систем военной техники в РФ
Запрет Евросоюза на использование в РФ иностранных операционных систем (ОС) и инструментов программирования, которые используют при проектировании систем для военной техники, ускорит развитие отечественных инструментов, а сама мера кажется запоздалой, заявил ТАСС президент ассоциации российских разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров.
По его словам, очевидно, что рано или поздно ограничения должны были быть применены к ОС и инструментам программирования. «Цель – не допустить создания новых, еще более быстрых, российских систем вооружения. Поскольку российское <...> оружие и системы ПВО уже успешно работают, эти санкции кажутся запоздалыми», – сказал Макаров.
В десятый пакет санкций Евросоюза, как пишет агентство, включен запрет на ввоз в Россию ПО и ОС, используемых в том числе для проектирования военных систем. Макаров указал, что сложно «одномоментно заменить» зарубежные операционные системы реального времени и инструменты программирования, а запрет на их поставку в РФ приведет «как к необходимости параллельного импорта, так и к ускоренной разработке собственных аналогов».
25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых – ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. На сайте Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что ЕС вводит новые экспортные ограничения на товары двойного назначения и передовые технологии, которые могут способствовать укреплению военного потенциала России. Среди них – электронные компоненты, используемые в системах вооружений, а также запрет на определенные редкоземельные элементы и тепловизионные камеры военного назначения.