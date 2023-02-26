«Руссофт» назвал запоздалым запрет ввоза ПО для систем военной техники в РФ

В десятый пакет санкций Евросоюза, как пишет агентство, включен запрет на ввоз в Россию ПО и ОС, используемых в том числе для проектирования военных систем. Макаров указал, что сложно «одномоментно заменить» зарубежные операционные системы реального времени и инструменты программирования, а запрет на их поставку в РФ приведет «как к необходимости параллельного импорта, так и к ускоренной разработке собственных аналогов».