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«Руссофт» назвал запоздалым запрет ввоза ПО для систем военной техники в РФ

Ведомости

Запрет Евросоюза на использование в РФ иностранных операционных систем (ОС) и инструментов программирования, которые используют при проектировании систем для военной техники, ускорит развитие отечественных инструментов, а сама мера кажется запоздалой, заявил ТАСС президент ассоциации российских разработчиков ПО «Руссофт»  Валентин Макаров.

По его словам, очевидно, что рано или поздно ограничения должны были быть применены к ОС и инструментам программирования. «Цель – не допустить создания новых, еще более быстрых, российских систем вооружения. Поскольку российское <...> оружие и системы ПВО уже успешно работают, эти санкции кажутся запоздалыми», – сказал Макаров.

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В десятый пакет санкций Евросоюза, как пишет агентство, включен запрет на ввоз в Россию ПО и ОС, используемых в том числе для проектирования военных систем. Макаров указал, что сложно «одномоментно заменить» зарубежные операционные системы реального времени и инструменты программирования, а запрет на их поставку в РФ приведет «как к необходимости параллельного импорта, так и к ускоренной разработке собственных аналогов».

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых – ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. На сайте Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что ЕС вводит новые экспортные ограничения на товары двойного назначения и передовые технологии, которые могут способствовать укреплению военного потенциала России. Среди них – электронные компоненты, используемые в системах вооружений, а также запрет на определенные редкоземельные элементы и тепловизионные камеры военного назначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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