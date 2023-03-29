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Экономика

Путин предупредил о возможном негативном влиянии санкций на экономику России

Ведомости

Антироссийские санкции еще могут оказать негативное влияние на экономику страны в среднесрочной перспективе, поэтому необходимо стимулировать внутренний спрос. Об этом предупредил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

По словам Путина, именно спрос является ведущим фактором экономического роста в нынешних обстоятельствах. 

Вместе с тем глава государства указал на то, что российская экономика в июле 2022 г. вышла на траекторию роста. Но, несмотря на это, расслабляться пока не стоит. «Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет», – отметил Путин.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. западные страны начали вводить санкции в отношении России. Путин ранее неоднократно заявлял, что в результате санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики. Так, в декабре 2022 г. президент призвал добиваться лидерства по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые промышленные технологии, передача данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных