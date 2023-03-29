Путин предупредил о возможном негативном влиянии санкций на экономику России
Антироссийские санкции еще могут оказать негативное влияние на экономику страны в среднесрочной перспективе, поэтому необходимо стимулировать внутренний спрос. Об этом предупредил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
«Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Путина, именно спрос является ведущим фактором экономического роста в нынешних обстоятельствах.
Вместе с тем глава государства указал на то, что российская экономика в июле 2022 г. вышла на траекторию роста. Но, несмотря на это, расслабляться пока не стоит. «Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет», – отметил Путин.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. западные страны начали вводить санкции в отношении России. Путин ранее неоднократно заявлял, что в результате санкции не достигли своих целей и являются стимулом для развития суверенной экономики. Так, в декабре 2022 г. президент призвал добиваться лидерства по таким направлениям, как искусственный интеллект, новые промышленные технологии, передача данных.