Путин предупредил о возможном негативном влиянии санкций на экономику России

Вместе с тем глава государства указал на то, что российская экономика в июле 2022 г. вышла на траекторию роста. Но, несмотря на это, расслабляться пока не стоит. «Нужно поддержать, усилить положительные тенденции в нашей экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет», – отметил Путин.