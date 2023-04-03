Средняя цена Urals в марте снизилась до $47,85 за баррель
Средняя цена на российский сорт нефти Urals в марте составила $47,85/барр., сообщил Минфин России. Это в 1,86 раза меньше показателя марта 2022 г. и на 3,4% меньше результатов февраля.
«Средняя цена на нефть марки Urals в марте 2023 г. сложилась в размере $47,85/барр., что в 1,86 раз ниже, чем в марте 2022 года ($89,05/барр.)», – говорится в сообщении.
Зафиксированный по итогам февраля показатель ($49,56/барр.) также оказался ниже в 1,86 раза уровня февраля прошлого года.
По итогам I квартала средняя стоимость Urals составила $48,92, что в 1,81 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 г. ($88,95/барр.).
Средняя цена на Urals во II квартале 2023 г., прогнозировал ранее в разговоре с «Ведомостями» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк, будет на уровне в $51/барр., в III квартале – $57/барр., а в IV – $64/барр. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, в свою очередь, ожидает сокращения дисконта на российскую нефть к Brent до 15-17% по мере налаживания логистических цепочек. Он прогнозирует, что во II квартале экспортная цена Urals будет находиться в диапазоне $45-50/барр., а к концу года вырастет до $55-60/барр.
Ранее в феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 апреля ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к Brent для расчета нефтяных налогов.
В соответствии с законом, если цена нефти Urals, рассчитанная по действующему законодательству, в апреле окажется меньше цены нефти Brent более чем на $34/барр., то для целей налогообложения ее цена принимается в размере цены Brent минус $34/барр. В мае дисконт установлен на уровне $31/барр. (при аналогичном условии, т. е. если Urals будет дешевле Brent более чем на $31/барр.), в июне – $28/барр., с 1 июля – $25/барр.
Дисконт на Urals стал увеличиваться с октября прошлого года – после согласования странами Запада потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Среднемесячная цена на российскую нефть в сентябре 2022 г. составляла $68,25/барр., в октябре – $70,62/барр., в ноябре – $66,47/барр., в декабре – $50,47/барр., в январе – $49,48/барр.