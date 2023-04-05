Российский бюджет в апреле может недополучить 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов

Ранее Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета в январе – феврале 2023 г. предварительно составил 2,58 трлн руб., что на 25% ниже объема поступления доходов в январе – феврале 2022 г. Расходы составили 5,74 трлн руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Нефтегазовые доходы составили 947 млрд руб. и снизились на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа, отметили в ведомстве.