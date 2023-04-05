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Экономика

Российский бюджет в апреле может недополучить 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов

Ведомости

Федеральный бюджет России в апреле может недополучить дополнительных нефтегазовых доходов в размере 113,6 млрд руб., прогнозирует Минфин.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в апреле 2023 г. в размере -113,6 млрд руб.», – говорится в сообщении.

При этом отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема по итогам марта составило 39 млрд руб.

В результате продажа валюты (ЦБ по поручению ведомства продает юани) в рамках бюджетного правила составит 74,6 млрд руб. Минфин собирался с 7 марта по 6 апреля реализовать валюту на 119,8 млрд руб. (5,4 млрд руб. в день), следовательно, сокращение составит 37,7%. Операции будут проводиться с 7 апреля по 5 мая, ежедневный объем продажи юаней составит в эквиваленте 3,7 млрд руб.

Как писали ранее «Ведомости», сокращение интервенций означает, что ожидаемый объем нефтегазовых доходов возвращается к базовому уровню – установленному законом значению. Величина на весь год определена в 8 трлн руб. На каждый месяц объем базовых нефтегазовых доходов устанавливается отдельно – 670 млрд руб. в апреле, 672 млрд в мае, 664 млрд в июне. Величина продаж валюты – это разница между базовым значением и фактическими поступлениями. Когда доходы преодолевают планку, Минфин начинает, наоборот, закупать валюту в ФНБ.

Ранее Минфин сообщил, что дефицит федерального бюджета в январе – феврале 2023 г. предварительно составил 2,58 трлн руб., что на 25% ниже объема поступления доходов в январе – феврале 2022 г. Расходы составили 5,74 трлн руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Нефтегазовые доходы составили 947 млрд руб. и снизились на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа, отметили в ведомстве.

Ранее по теме: Власти изменили прогноз по курсу рубля в 2023 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных