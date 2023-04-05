Мишустин призвал локализовать производство медоборудования
Производство медицинского оборудования должно быть, где это возможно, локализовано в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения нового корпуса областного онкологического диспансера в Рязани.
«Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле – это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны», – приводит его слова ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что в России могут произвести современные консоли, кислород и вакуум.
«Самое главное обеспечить запчастями и качественным сервисом», – сказал он, напомнив также о предоставляемых отечественным производителям субсидиях.
Ранее в феврале Росздравнадзор предложил разрешить с 1 сентября 2023 г. ремонт медтехники неоригинальными запчастями. Ведомство опасается введения западных санкций против российской отрасли здравоохранения, которую ограничения пока не затронули. В случае дальнейшего санкционного давления у отрасли могут возникнуть проблемы с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним.
Весной 2022 г. правительство ограничило вывоз медтехники из России во все страны, за исключением ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В июле производители медоборудования попросили правительство ослабить эту меру, указав на риск ее вторичного дефицита на рынке. После этого в Минпромторге сообщили, что работают над снятием запрета на вывоз медтехники.