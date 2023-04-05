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Экономика

Мишустин призвал локализовать производство медоборудования

Ведомости

Производство медицинского оборудования должно быть, где это возможно, локализовано в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения нового корпуса областного онкологического диспансера в Рязани.

«Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, в этом смысле – это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны», – приводит его слова ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что в России могут произвести современные консоли, кислород и вакуум.

«Самое главное обеспечить запчастями и качественным сервисом», – сказал он, напомнив также о предоставляемых отечественным производителям субсидиях. 

Ранее в феврале Росздравнадзор предложил разрешить с 1 сентября 2023 г. ремонт медтехники неоригинальными запчастями. Ведомство опасается введения западных санкций против российской отрасли здравоохранения, которую ограничения пока не затронули. В случае дальнейшего санкционного давления у отрасли могут возникнуть проблемы с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним.

Весной 2022 г. правительство ограничило вывоз медтехники из России во все страны, за исключением ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В июле производители медоборудования попросили правительство ослабить эту меру, указав на риск ее вторичного дефицита на рынке. После этого в Минпромторге сообщили, что работают над снятием запрета на вывоз медтехники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных