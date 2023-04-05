Мишустин призвал локализовать производство медоборудования

Весной 2022 г. правительство ограничило вывоз медтехники из России во все страны, за исключением ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без специальных разрешений от профильных министерств. В июле производители медоборудования попросили правительство ослабить эту меру, указав на риск ее вторичного дефицита на рынке. После этого в Минпромторге сообщили, что работают над снятием запрета на вывоз медтехники.