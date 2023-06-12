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Экономика

Посол России в КНР оценил темпы развития экономического сотрудничества с Китаем

Ведомости

Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Китая расширяется ускоренными темпами, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов на приеме в российском посольстве в Китае по случаю Дня России. По его словам, объем взаимной торговли между странами по итогам пяти месяцев текущего года достиг $94 млрд.

«Ускоренными темпами расширяется двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Опережающий рост демонстрирует взаимная торговля: по итогам прошедших пяти месяцев этого года ее объем достиг $94 млрд, увеличившись более чем на 40%», – заявил посол во время своего выступления.

Моргулов отметил, что при сохранении такой динамики странам удастся с опережением сроков выполнить ранее поставленную главами государств задачу увеличения ежегодного товарооборота до $200 млрд.

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Из опубликованных в апреле данных главного таможенного управления Китая следовало, что товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 г. вырос на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца 2023 г. объем экспорта и импорта составил $53,845 млрд. Только в марте товарооборот превысил $20 млрд.

В мае премьер-министр, выступая с докладом на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, заявил, что Россия стала седьмым по объему торгового оборота партнером Китая по итогам I квартала 2023 г. Объем взаимной торговли в 2021–2022 гг. рос примерно на треть ежегодно, напомнил Мишустин. В прошлом году оборот составил примерно $190 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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