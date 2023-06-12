Посол России в КНР оценил темпы развития экономического сотрудничества с Китаем
Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Китая расширяется ускоренными темпами, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов на приеме в российском посольстве в Китае по случаю Дня России. По его словам, объем взаимной торговли между странами по итогам пяти месяцев текущего года достиг $94 млрд.
«Ускоренными темпами расширяется двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Опережающий рост демонстрирует взаимная торговля: по итогам прошедших пяти месяцев этого года ее объем достиг $94 млрд, увеличившись более чем на 40%», – заявил посол во время своего выступления.
Моргулов отметил, что при сохранении такой динамики странам удастся с опережением сроков выполнить ранее поставленную главами государств задачу увеличения ежегодного товарооборота до $200 млрд.
Из опубликованных в апреле данных главного таможенного управления Китая следовало, что товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 г. вырос на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца 2023 г. объем экспорта и импорта составил $53,845 млрд. Только в марте товарооборот превысил $20 млрд.
В мае премьер-министр, выступая с докладом на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, заявил, что Россия стала седьмым по объему торгового оборота партнером Китая по итогам I квартала 2023 г. Объем взаимной торговли в 2021–2022 гг. рос примерно на треть ежегодно, напомнил Мишустин. В прошлом году оборот составил примерно $190 млрд.