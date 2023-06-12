Посол России в КНР оценил темпы развития экономического сотрудничества с Китаем

Из опубликованных в апреле данных главного таможенного управления Китая следовало, что товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 г. вырос на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца 2023 г. объем экспорта и импорта составил $53,845 млрд. Только в марте товарооборот превысил $20 млрд.