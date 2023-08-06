Нитку трубопровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили после утечки

«Дружбу» не затронуло эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, вступившее в силу 5 декабря 2022 г. По северной ветке через Белоруссию нефть получали Германия и Польша, по южной (идет через Украину) – Венгрия, Словакия и Чехия. В 2022 г. по «Дружбе», по словам источников «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго, было прокачано 38,4 млн т нефти. Но Германия и Польша неоднократно заявляли о желании отказаться от поставок российской нефти, а Варшава призывала ввести санкции в отношении «Дружбы».