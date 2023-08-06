Нитку трубопровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили после утечки
В трубопроводе «Дружба» обнаружили утечку на одной из двух ниток западного участка, по которому сырье поступает в Германию. Утечку выявили на участке нефтепровода на территории Польши, нитку отключили, сообщил польский оператор «Дружбы» PERN.
«В субботу вечером системы автоматики PERN обнаружили разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити», – говорится в сообщении на сайте компании.
По информации компании, вторая ветка нефтепровода работает без изменений, угрозы местным жителям нет. На месте происшествия работают противопожарная и аварийно-спасательная службы PERN, они обеспечивают безопасность территории. Идет расследование причин инцидента.
Оператор добавил, что остальные элементы инфраструктуры PERN, включая Поморский участок, который используется для перекачки сырой нефти в Польшу и Германию, работают в штатном режиме.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную.
«Дружбу» не затронуло эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти, вступившее в силу 5 декабря 2022 г. По северной ветке через Белоруссию нефть получали Германия и Польша, по южной (идет через Украину) – Венгрия, Словакия и Чехия. В 2022 г. по «Дружбе», по словам источников «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго, было прокачано 38,4 млн т нефти. Но Германия и Польша неоднократно заявляли о желании отказаться от поставок российской нефти, а Варшава призывала ввести санкции в отношении «Дружбы».