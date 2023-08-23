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Экономика

Москва и Пекин обсудили привлечение инвестиций в российские инфраструктурные проекты

Ведомости

Россия заинтересована в привлечении китайских инвесторов в инфраструктурные проекты, проекты по локализации производства и нефтепереработки. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития России.

В Китае прошло заседание российско-китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон. Российскую делегацию возглавлял замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Китайскую сторону представлял замминистра коммерции Лин Цзи.

«Российская сторона выразила заинтересованность в привлечении китайских инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории российских регионов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, глубокой переработки нефти и газа, туризма, сельского хозяйства и пищевой промышленности, рыбной промышленности, обращения с твердыми бытовыми отходами, а также в локализации производства на территории России», – говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам заседания.

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По словам Вольвача, Москва также готова рассматривать совместные проекты в сфере разработки альтернативных источников энергии, искусственного интеллекта, генной инженерии, цифровой и био-экономики. Вместе с этим Россия заинтересована в китайских инвестициях в транспортную инфраструктуру и развитие трансграничных линий связи и электропередач в приграничных районах.

На заседании рабочей группы обсуждалось взаимодействие между особыми экономическими зонами двух стран. В министерстве уточнили, что вскоре завершится работа над актуализацией плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества. Стороны договорилась провести следующее заседание рабочей группы в 2024 г. на территории России – в ОЭЗ «Моглино» в Пскове.

В мае в результате переговоров России и Китая были подписаны пять документов в области торговли, медицины, спорта и интеллектуальной собственности. В частности, был подписан Меморандум об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами. Ряд документов планируется подписать в ходе визита президента России Владимира Путина осенью в Китай, рассказывал заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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