Москва и Пекин обсудили привлечение инвестиций в российские инфраструктурные проекты
Россия заинтересована в привлечении китайских инвесторов в инфраструктурные проекты, проекты по локализации производства и нефтепереработки. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития России.
В Китае прошло заседание российско-китайской постоянной рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон. Российскую делегацию возглавлял замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач. Китайскую сторону представлял замминистра коммерции Лин Цзи.
«Российская сторона выразила заинтересованность в привлечении китайских инвесторов для реализации инвестиционных проектов на территории российских регионов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, глубокой переработки нефти и газа, туризма, сельского хозяйства и пищевой промышленности, рыбной промышленности, обращения с твердыми бытовыми отходами, а также в локализации производства на территории России», – говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам заседания.
По словам Вольвача, Москва также готова рассматривать совместные проекты в сфере разработки альтернативных источников энергии, искусственного интеллекта, генной инженерии, цифровой и био-экономики. Вместе с этим Россия заинтересована в китайских инвестициях в транспортную инфраструктуру и развитие трансграничных линий связи и электропередач в приграничных районах.
На заседании рабочей группы обсуждалось взаимодействие между особыми экономическими зонами двух стран. В министерстве уточнили, что вскоре завершится работа над актуализацией плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества. Стороны договорилась провести следующее заседание рабочей группы в 2024 г. на территории России – в ОЭЗ «Моглино» в Пскове.
В мае в результате переговоров России и Китая были подписаны пять документов в области торговли, медицины, спорта и интеллектуальной собственности. В частности, был подписан Меморандум об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами. Ряд документов планируется подписать в ходе визита президента России Владимира Путина осенью в Китай, рассказывал заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.