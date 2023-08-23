Москва и Пекин обсудили привлечение инвестиций в российские инфраструктурные проекты

В мае в результате переговоров России и Китая были подписаны пять документов в области торговли, медицины, спорта и интеллектуальной собственности. В частности, был подписан Меморандум об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговли услугами. Ряд документов планируется подписать в ходе визита президента России Владимира Путина осенью в Китай, рассказывал заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.