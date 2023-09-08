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Экономика

В ФАО сообщили о снижении мировых цен на продовольствие в августе

Ведомости

Мировые цены на продовольствие в августе снизились после роста в июне и мае, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Рассчитываемый организацией индекс мировых цен на продовольствие (FFPI) составил в июле 121,4 пункта, что на 2,1% меньше, чем в июле. Растительное масло подешевело на 3,1% после резкого удорожания на 12,1% месяцем ранее. Цены на подсолнечное масло снизились на 8% за счет ослабления мирового спроса.

Зерновые за месяц подешевели в среднем на 0,7% по сравнению с июлем. Пшеница упала в цене на 3,8% на фоне увеличения сезонного предложения со стороны нескольких ведущих экспортеров. Рис при этом подорожал на 9,8%, достигнув 15-летнего максимума, из-за введенного Индией запрета на экспорт белого риса. Индекс цен на молочные продукты снизился в августе на 4%, а на мясо – на 3%.

В июле ФАО отмечала рост цен на подсолнечное масло и пшеницу, связывая это с выходом РФ из зерновой сделки 17 июля.

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На Всероссийском дне поля в июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказывал, что в 2022-2023 сельхозгоду Россия поставила на внешние рынки 60 млн т зерна. По его словам, Россия с 2020 г. сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, в 2022 г. объем поставок продукции АПК за рубеж составил $41,6 млрд. Экспорт зерна из России в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн т, а в 2020-2021 – 49 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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