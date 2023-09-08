В ФАО сообщили о снижении мировых цен на продовольствие в августе

Зерновые за месяц подешевели в среднем на 0,7% по сравнению с июлем. Пшеница упала в цене на 3,8% на фоне увеличения сезонного предложения со стороны нескольких ведущих экспортеров. Рис при этом подорожал на 9,8%, достигнув 15-летнего максимума, из-за введенного Индией запрета на экспорт белого риса. Индекс цен на молочные продукты снизился в августе на 4%, а на мясо – на 3%.