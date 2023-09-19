Госдолг США впервые превысил $33 трлн
Государственный долг США впервые превысил $33 трлн, следует из данных министерства финансов страны.
«Это стало суровым напоминанием о шаткой бюджетной траектории страны в тот момент, когда Вашингтон столкнулся с перспективой приостановки работы правительства в этом месяце на фоне очередной борьбы вокруг федеральных расходов», – отметила газета The New York Times.
Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга 3 июня после того, как показатель достиг ранее установленного лимита.
В начале июня госдолг США перешел отметку в $32 трлн. Превышение этого объема наступило на девять лет раньше, чем предполагалось: борьба с COVID-19 потребовала чрезвычайных расходов «наряду с вялым экономическим ростом». По прогнозам к 2030 г. госдолг США может превысить $50 трлн
2 августа сообщалось, что агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+. Изменения связаны с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в течение трех лет, высокой долговой нагрузкой и с ослаблением управления. Кроме того, к причинам снижения рейтинга относят рост дефицита госбюджета страны, увеличение госдолга, повышение ставки ФРС и угрозу рецессии. В Белом доме с решением агентства категорически не согласились.