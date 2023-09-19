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Экономика

Госдолг США впервые превысил $33 трлн

Ведомости

Государственный долг США впервые превысил $33 трлн, следует из данных министерства финансов страны.

«Это стало суровым напоминанием о шаткой бюджетной траектории страны в тот момент, когда Вашингтон столкнулся с перспективой приостановки работы правительства в этом месяце на фоне очередной борьбы вокруг федеральных расходов», – отметила газета The New York Times.

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга 3 июня после того, как показатель достиг ранее установленного лимита.

В начале июня госдолг США перешел отметку в $32 трлн. Превышение этого объема наступило на девять лет раньше, чем предполагалось: борьба с COVID-19 потребовала чрезвычайных расходов «наряду с вялым экономическим ростом». По прогнозам к 2030 г. госдолг США может превысить $50 трлн

2 августа сообщалось, что агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+. Изменения связаны с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в течение трех лет, высокой долговой нагрузкой и с ослаблением управления. Кроме того, к причинам снижения рейтинга относят рост дефицита госбюджета страны, увеличение госдолга, повышение ставки ФРС и угрозу рецессии. В Белом доме с решением агентства категорически не согласились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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