Госдолг США впервые превысил $33 трлн

2 августа сообщалось, что агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+. Изменения связаны с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в течение трех лет, высокой долговой нагрузкой и с ослаблением управления. Кроме того, к причинам снижения рейтинга относят рост дефицита госбюджета страны, увеличение госдолга, повышение ставки ФРС и угрозу рецессии. В Белом доме с решением агентства категорически не согласились.