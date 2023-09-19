Илон Маск отреагировал восклицательным знаком на размер госдолга США
Бизнесмен Илон Маск отреагировал восклицательным знаком на увеличение госдолга США до $33,04 трлн. Свой комментарий он опубликовал в X (ранее Twitter).
Такую реакцию Маска вызвала новость о росте госдолга США на $1 трлн за три месяца.
15 сентября госдолг США впервые в истории превысил $33 трлн. В предыдущий раз лимита госдолга в $31,4 трлн США достигли 19 января.
3 июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, который позволит предотвратить возможный дефолт и избежать «катастрофического» удара по экономике, отмечали в Белом доме. Согласно документу, действие пункта Кодекса США об установлении потолка приостановлено до 1 января 2025 г., но по окончании срока заморозки, со 2 января 2025 г., потолок может быть увеличен в соответствии с текущей необходимостью.
17 июня госдолг США перешел отметку в $32 трлн. Достижение этого объема наступило на девять лет раньше, чем предполагалось. Согласно прогнозам, к 2030 г. госдолг США может превысить $50 трлн.