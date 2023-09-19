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Илон Маск отреагировал восклицательным знаком на размер госдолга США

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск отреагировал восклицательным знаком на увеличение госдолга США до $33,04 трлн. Свой комментарий он опубликовал в X (ранее Twitter).

Такую реакцию Маска вызвала новость о росте госдолга США на $1 трлн за три месяца. 

15 сентября госдолг США впервые в истории превысил $33 трлн. В предыдущий раз лимита госдолга в $31,4 трлн США достигли 19 января.

3 июня президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга, который позволит предотвратить возможный дефолт и избежать «катастрофического» удара по экономике, отмечали в Белом доме. Согласно документу, действие пункта Кодекса США об установлении потолка приостановлено до 1 января 2025 г., но по окончании срока заморозки, со 2 января 2025 г., потолок может быть увеличен в соответствии с текущей необходимостью.

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17 июня госдолг США перешел отметку в $32 трлн. Достижение этого объема наступило на девять лет раньше, чем предполагалось. Согласно прогнозам, к 2030 г. госдолг США может превысить $50 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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