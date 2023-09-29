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Экономика

Объем денежной массы в национальном определении в России увеличился на 2,1%

Ведомости

Денежная масса (агрегат М2) в национальном определении в России увеличилась на 1,82 трлн руб. (+2,1%) в августе. Показатель составил 90,11 трлн руб., следует из данных Банка России.

Всего с начала 2023 г. до 1 сентября объем денежной массы в стране увеличился на 7,72 трлн руб. (+9,4%). Годовые темпы роста показателя в период с 1 августа по 1 сентября сократились с 24,7% до 22,9%.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы за последний месяц лета вырос на 131,5 млрд руб. (+0,8%). Общая сумма составляет 17,38 трлн руб. (12,6%).

К 1 сентября в России ускорился годовой темп прироста наличных денег и составил 28,9%. Это максимум с 1 марта 2021 г. – тогда показатель составлял 29,6%. Доля наличных в общей денежной массе за август уменьшилась с 19,5% до 19,3%.

Ранее по теме: Эксперты МВФ предложили изменить подход к управлению денежной массой

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили в июле, что увеличение денежной массы в развитых странах стало сильнее влиять на инфляцию с начала 2020-х гг. По мнению МВФ, государственным регуляторам нужно ужесточать контроль за эмиссией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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