Объем денежной массы в национальном определении в России увеличился на 2,1%
Денежная масса (агрегат М2) в национальном определении в России увеличилась на 1,82 трлн руб. (+2,1%) в августе. Показатель составил 90,11 трлн руб., следует из данных Банка России.
Всего с начала 2023 г. до 1 сентября объем денежной массы в стране увеличился на 7,72 трлн руб. (+9,4%). Годовые темпы роста показателя в период с 1 августа по 1 сентября сократились с 24,7% до 22,9%.
Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы за последний месяц лета вырос на 131,5 млрд руб. (+0,8%). Общая сумма составляет 17,38 трлн руб. (12,6%).
К 1 сентября в России ускорился годовой темп прироста наличных денег и составил 28,9%. Это максимум с 1 марта 2021 г. – тогда показатель составлял 29,6%. Доля наличных в общей денежной массе за август уменьшилась с 19,5% до 19,3%.
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили в июле, что увеличение денежной массы в развитых странах стало сильнее влиять на инфляцию с начала 2020-х гг. По мнению МВФ, государственным регуляторам нужно ужесточать контроль за эмиссией.