Новак: Россия продолжит сокращать экспорт нефти до конца 2023 года

5 сентября Новак объявил о продлении сокращения на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. В тот же день Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г. 28 сентября президент России Владимир Путин заявил, что возможность увеличения экспорта нефти не обсуждается.