Новак: Россия продолжит сокращать экспорт нефти до конца 2023 года
Россия до конца декабря 2023 г. продолжит дополнительно сокращать поставки нефти на мировые рынки на 300 000 барр./сутки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.
По словам Новака, в следующем месяце планируется провести анализ рынка, чтобы решить, нужно ли углубить сокращение или увеличить поставки.
«Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 г., которое продлится до конца декабря 2024 г.», – заявил вице-премьер.
Россия добровольно снизила добычу нефти в марте на 500 000 барр./сутки. Такой шаг был призван способствовать «восстановлению рыночных отношений» в условиях санкций. Решение несколько раз продлевали. С сентября Россия продлила сокращение экспорта нефти на 300 000 барр./сутки «в рамках усилий по обеспечению баланса рынка».
5 сентября Новак объявил о продлении сокращения на 300 000 барр./сутки до конца декабря 2023 г. В тот же день Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 млн барр./сутки еще на три месяца – до конца декабря 2023 г. 28 сентября президент России Владимир Путин заявил, что возможность увеличения экспорта нефти не обсуждается.