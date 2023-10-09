ВНИИ труда: неравенство доходов в России снизилось втрое за 20 лет
Разрыв в уровнях дохода между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России за 20 лет снизился почти втрое до 13,1 раза, сообщили во ВНИИ труда «Известиям».
Для расчетов использовались доходы 10% работников с наибольшим заработком и 10% граждан с наименьшим. В 2001 г. разница между ними составила 40 раз, в 2005-м — 24,9, в 2017-м — 14, а в 2022-м — 13,8 раза.
По итогам первого полугодия, отмечает ВНИИ труда со ссылкой на данные Росстата, в России на долю 10% наиболее обеспеченных россиян пришлось 29,8% общей суммы доходов, а на долю 10% наименее обеспеченных – лишь 2%. Самый существенный рост зарплат зафиксирован у представителей квалифицированных рабочих профессий, добавили аналитики.
Опрошенные изданием эксперты считают, что сокращение зарплатного неравенства обусловлено ростом заработков наименее оплачиваемых работников и увеличением окладов из-за дефицита кадров, а также ожидают сохранения тенденции в будущем.
В июне президент Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб., с 1 января 2024 г. Он отметил, что таким образом показатель будет опережать темпы инфляции и роста зарплат. Тогда же глава государства допустил, что к 2030 г. МРОТ может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для роста зарплат во всех регионах России. В конце сентября проект о повышении МРОТ был внесен в Госдуму.
По оценке Росстата, писали ранее «Ведомости», во II квартале 2023 г. численность населения с доходами ниже границы бедности составила 15,7 млн человек, или 10,8% жителей страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля малоимущих россиян сократилась на 1,3 п. п. или на 1,9 млн граждан.
За первые шесть месяцев 2023 г. число россиян с доходами ниже границы бедности сократилось на 1,6 млн человек по сравнению с первым полугодием 2022 г. – до 17,3 млн человек. Граница бедности в первом полугодии 2023 г. была на уровне 14 106 руб., а годом ранее – 13 365 руб.