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ВНИИ труда: неравенство доходов в России снизилось втрое за 20 лет

Ведомости

Разрыв в уровнях дохода между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России за 20 лет снизился почти втрое до 13,1 раза, сообщили во ВНИИ труда «Известиям».

Для расчетов использовались доходы 10% работников с наибольшим заработком и 10% граждан с наименьшим. В 2001 г. разница между ними составила 40 раз, в 2005-м — 24,9, в 2017-м — 14, а в 2022-м — 13,8 раза.

По итогам первого полугодия, отмечает ВНИИ труда со ссылкой на данные Росстата, в России на долю 10% наиболее обеспеченных россиян пришлось 29,8% общей суммы доходов, а на долю 10% наименее обеспеченных – лишь 2%. Самый существенный рост зарплат зафиксирован у представителей квалифицированных рабочих профессий, добавили аналитики.

Опрошенные изданием эксперты считают, что сокращение зарплатного неравенства обусловлено ростом заработков наименее оплачиваемых работников и увеличением окладов из-за дефицита кадров, а также ожидают сохранения тенденции в будущем.

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В июне президент Владимир Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб., с 1 января 2024 г. Он отметил, что таким образом показатель будет опережать темпы инфляции и роста зарплат. Тогда же глава государства допустил, что к 2030 г. МРОТ может увеличиться в номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для роста зарплат во всех регионах России. В конце сентября проект о повышении МРОТ был внесен в Госдуму.

По оценке Росстата, писали ранее «Ведомости», во II квартале 2023 г. численность населения с доходами ниже границы бедности составила 15,7 млн человек, или 10,8% жителей страны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля малоимущих россиян сократилась на 1,3 п. п. или на 1,9 млн граждан.

За первые шесть месяцев 2023 г. число россиян с доходами ниже границы бедности сократилось на 1,6 млн человек по сравнению с первым полугодием 2022 г. – до 17,3 млн человек. Граница бедности в первом полугодии 2023 г. была на уровне 14 106 руб., а годом ранее – 13 365 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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