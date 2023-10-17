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Общество

Мишустин назвал отрасли с самым высоким кадровым спросом

Ведомости

В российских регионах наибольший спрос на сотрудников сложился в машиностроении, химическом секторе, строительстве и в области транспорта. В ближайшие несколько лет он будет расти в сфере науки, здравоохранения и информационных технологий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по образованию для рынка труда.

Глава кабмина подчеркнул, что системе образования нужны качественные изменения, чтобы выпускники выходили на рынок труда востребованными и конкурентоспособными.

«Важно продолжать создание прочной научной и технологической базы, обеспечивать квалифицированными специалистами и учеными, и мастерами наши производства. Вообще вся система профессиональной подготовки кадров должна быть сконцентрирована на выполнении этой задачи», – подчеркнул Мишустин.

Глава правительства отметил, что вопрос профессиональной подготовки кадров стал особенно важен после ухода иностранных компаний: отечественные предприятия занимают освободившиеся ниши, расширяют производство, организуют выпуск собственной продукции.

10 октября стало известно, что Минэкономразвития России спрогнозировало падение спроса на кадры в сельском хозяйстве, финансах и страховой деятельности, недвижимости и торговле на 720 000 человек к 2030 г. Одновременно ведомство прогнозирует увеличение спроса на кадры в обрабатывающих производствах, в здравоохранении, в транспортировке и хранении, научной сфере и сфере информационных технологий и связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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