Мишустин назвал отрасли с самым высоким кадровым спросом

В российских регионах наибольший спрос на сотрудников сложился в машиностроении, химическом секторе, строительстве и в области транспорта. В ближайшие несколько лет он будет расти в сфере науки, здравоохранения и информационных технологий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по образованию для рынка труда.