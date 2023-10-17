Мишустин назвал отрасли с самым высоким кадровым спросом
В российских регионах наибольший спрос на сотрудников сложился в машиностроении, химическом секторе, строительстве и в области транспорта. В ближайшие несколько лет он будет расти в сфере науки, здравоохранения и информационных технологий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по образованию для рынка труда.
Глава кабмина подчеркнул, что системе образования нужны качественные изменения, чтобы выпускники выходили на рынок труда востребованными и конкурентоспособными.
«Важно продолжать создание прочной научной и технологической базы, обеспечивать квалифицированными специалистами и учеными, и мастерами наши производства. Вообще вся система профессиональной подготовки кадров должна быть сконцентрирована на выполнении этой задачи», – подчеркнул Мишустин.
Глава правительства отметил, что вопрос профессиональной подготовки кадров стал особенно важен после ухода иностранных компаний: отечественные предприятия занимают освободившиеся ниши, расширяют производство, организуют выпуск собственной продукции.
10 октября стало известно, что Минэкономразвития России спрогнозировало падение спроса на кадры в сельском хозяйстве, финансах и страховой деятельности, недвижимости и торговле на 720 000 человек к 2030 г. Одновременно ведомство прогнозирует увеличение спроса на кадры в обрабатывающих производствах, в здравоохранении, в транспортировке и хранении, научной сфере и сфере информационных технологий и связи.