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Экономика

Минфин рассмотрит вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр

Ведомости

Правительство РФ получило обращение депутатов Госдумы насчет госрегулирования цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, его уже направили на проработку в Минфин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

«Обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено в Минфин России для экспертной проработки», – сказали там.

18 октября думский комитет по экономической политике направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой проработать вопрос о госрегулировании цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, писало агентство со ссылкой на документ. Это необходимо для снижения нелегального оборота такого алкоголя, а также для защиты жизни и здоровья потребителей, обеспечения конкуренции и поступления дополнительных доходов в бюджет, пояснили депутаты.

Ранее по теме: Производство пива в России снизилось

В России уже регулируются цены на водку, бренди, коньяк, ликероводочную продукцию и другой алкоголь крепостью более 28%. Кроме того, с 1 января 2023 г. в России установлена минимальная розничная цена на игристые вина – 239 руб. за 0,75 л.

Ранее Минфин предложил с 1 января 2024 г. проиндексировать минимальные цены на них. Согласно проекту приказа, минимальная розничная стоимость 0,5 л водки составит 299 руб. вместо 281 руб., бренди (и другой продукции из виноградного, винного и др. материалов) – 403 руб. вместо 375 руб., а коньяка – 556 руб. вместо 517 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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