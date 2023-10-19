Минфин рассмотрит вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр
Правительство РФ получило обращение депутатов Госдумы насчет госрегулирования цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, его уже направили на проработку в Минфин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает ТАСС.
«Обращение поступило в аппарат правительства РФ и направлено в Минфин России для экспертной проработки», – сказали там.
18 октября думский комитет по экономической политике направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой проработать вопрос о госрегулировании цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, писало агентство со ссылкой на документ. Это необходимо для снижения нелегального оборота такого алкоголя, а также для защиты жизни и здоровья потребителей, обеспечения конкуренции и поступления дополнительных доходов в бюджет, пояснили депутаты.
В России уже регулируются цены на водку, бренди, коньяк, ликероводочную продукцию и другой алкоголь крепостью более 28%. Кроме того, с 1 января 2023 г. в России установлена минимальная розничная цена на игристые вина – 239 руб. за 0,75 л.
Ранее Минфин предложил с 1 января 2024 г. проиндексировать минимальные цены на них. Согласно проекту приказа, минимальная розничная стоимость 0,5 л водки составит 299 руб. вместо 281 руб., бренди (и другой продукции из виноградного, винного и др. материалов) – 403 руб. вместо 375 руб., а коньяка – 556 руб. вместо 517 руб.