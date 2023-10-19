Минфин рассмотрит вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр

18 октября думский комитет по экономической политике направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой проработать вопрос о госрегулировании цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, писало агентство со ссылкой на документ. Это необходимо для снижения нелегального оборота такого алкоголя, а также для защиты жизни и здоровья потребителей, обеспечения конкуренции и поступления дополнительных доходов в бюджет, пояснили депутаты.