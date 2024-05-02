Доходы бюджета Москвы в I квартале выросли на 25,8%
Доходы бюджета Москвы увеличились на 25,8% в I квартале 2024 г. год к году и составили 1,118 трлн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой.
При этом расходы бюджета столицы в I квартале составили 806,7 млрд руб., из которых 412,5 млрд руб. было направлено на социальные программы.
Более 66% прироста доходов бюджета Москвы, как отмечается, обеспечили строительная отрасль, консалтинговая и научная деятельность, ИТ-сектор, обрабатывающая промышленность и финансово-кредитные организации.
Налоговые доходы столицы в январе – марте увеличились на 21,8% и составили 967,4 млрд руб. Крупнейшие источники – налог на прибыль организаций и НДФЛ. Также увеличились доходы по специальным налоговым режимам.
В 2021 г. мэр Москвы Сергей Собянин утвердил бюджет Москвы на 2022-2024 гг. Согласно документу, в 2024 г. суммы доходов и расходов будут равны 3,637 трлн руб. и более 3,862 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит 225,1 млрд руб. в 2024 г.