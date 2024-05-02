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Доходы бюджета Москвы в I квартале выросли на 25,8%

Ведомости

Доходы бюджета Москвы увеличились на 25,8% в I квартале 2024 г. год к году и составили 1,118 трлн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой.

При этом расходы бюджета столицы в I квартале составили 806,7 млрд руб., из которых 412,5 млрд руб. было направлено на социальные программы.

Более 66% прироста доходов бюджета Москвы, как отмечается, обеспечили строительная отрасль, консалтинговая и научная деятельность, ИТ-сектор, обрабатывающая промышленность и финансово-кредитные организации.

Налоговые доходы столицы в январе – марте увеличились на 21,8% и составили 967,4 млрд руб. Крупнейшие источники – налог на прибыль организаций и НДФЛ. Также увеличились доходы по специальным налоговым режимам.

В 2021 г. мэр Москвы Сергей Собянин утвердил бюджет Москвы на 2022-2024 гг. Согласно документу, в 2024 г. суммы доходов и расходов будут равны 3,637 трлн руб. и более 3,862 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит 225,1 млрд руб. в 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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