Доходы бюджета Москвы в I квартале выросли на 25,8%

В 2021 г. мэр Москвы Сергей Собянин утвердил бюджет Москвы на 2022-2024 гг. Согласно документу, в 2024 г. суммы доходов и расходов будут равны 3,637 трлн руб. и более 3,862 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит 225,1 млрд руб. в 2024 г.