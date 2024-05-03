Нацбанк Украины запретил выдавать кредиты под залог товаров двойного назначения
Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам и небанковским финучреждениям выдавать кредиты физлицам под залог товаров двойного назначения, в том числе тех, что могут использоваться в военных целях. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования», – указано в сообщении Нацбанка.
В официальном сообщении НБУ связал меру с выполнением игорного решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр.
20 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, который в том числе запрещает доступ к онлайн-казино военнослужащим. В рамках указа Нацбанку Украины было поручено в течение двух месяцев утвердить рекомендации банкам по блокировке платежей граждан, которые переводят средства на счета организаторов азартных игр.
В марте 2024 г. украинское издание «Страна» писало, что среди солдат вооруженных сил Украины «эпидемия лудомании» (игровой зависимости). По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, многие украинские солдаты имеют проблемы с онлайн-казино или ставками на спорт. Гончаренко заявлял, что некоторые военные берут кредиты, чтобы справляться с финансовыми трудностями, вызванными проигрышами на ставках и в казино.