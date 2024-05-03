Нацбанк Украины запретил выдавать кредиты под залог товаров двойного назначения

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, который в том числе запрещает доступ к онлайн-казино военнослужащим. В рамках указа Нацбанку Украины было поручено в течение двух месяцев утвердить рекомендации банкам по блокировке платежей граждан, которые переводят средства на счета организаторов азартных игр.