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Решетников выступил за расширение доли частной собственности в экономике России

Ведомости

Исполняющий обязанности министра экономического развития РФ Максим Решетников предложил расширить долю частной собственности в экономике и передавать нестратегические компании из государственной собственности бизнесу. 

«У нас все-таки очень много в государстве объектов, которые можно отдать частному бизнесу, и к этому вопросу надо возвращаться. Я даже не беру сейчас стратегические компании, хотя и там, наверное, можно о чем-то говорить, на что-то смотреть», – сказал он на пленарной сессии «Эффективная и конкурентная экономика» (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, для развития здоровой конкуренции нужно выращивать средние и крупные компании, которые будут конкурировать за внутренний рынок с иностранным бизнесом. 

Кроме того, Решетников предложил относиться к свободному ценообразованию как к ценности, поскольку это напрямую влияет на инвестиции.

7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Путин, в частности, поручил правительству при участии Госсовета до 1 сентября представить нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

В новом проекте по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) упор предлагается делать не на росте численности субъектов МСП, а на повышении их эффективности, говорил в ходе парламентских слушаний первый вице-премьер Андрей Белоусов в октябре 2023 г. Тогда он предлагал увеличить выручку МСП на одного работника к 2030 г. на 25% по сравнению с 2022 г., а также поднять коэффициент ежегодно созданных предприятий до 20% к 2030 г. (с нынешних 17%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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