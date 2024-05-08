Решетников выступил за расширение доли частной собственности в экономике России

В новом проекте по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) упор предлагается делать не на росте численности субъектов МСП, а на повышении их эффективности, говорил в ходе парламентских слушаний первый вице-премьер Андрей Белоусов в октябре 2023 г. Тогда он предлагал увеличить выручку МСП на одного работника к 2030 г. на 25% по сравнению с 2022 г., а также поднять коэффициент ежегодно созданных предприятий до 20% к 2030 г. (с нынешних 17%).