Решетников выступил за расширение доли частной собственности в экономике России
Исполняющий обязанности министра экономического развития РФ Максим Решетников предложил расширить долю частной собственности в экономике и передавать нестратегические компании из государственной собственности бизнесу.
«У нас все-таки очень много в государстве объектов, которые можно отдать частному бизнесу, и к этому вопросу надо возвращаться. Я даже не беру сейчас стратегические компании, хотя и там, наверное, можно о чем-то говорить, на что-то смотреть», – сказал он на пленарной сессии «Эффективная и конкурентная экономика» (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, для развития здоровой конкуренции нужно выращивать средние и крупные компании, которые будут конкурировать за внутренний рынок с иностранным бизнесом.
Кроме того, Решетников предложил относиться к свободному ценообразованию как к ценности, поскольку это напрямую влияет на инвестиции.
7 мая президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Путин, в частности, поручил правительству при участии Госсовета до 1 сентября представить нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».
В новом проекте по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) упор предлагается делать не на росте численности субъектов МСП, а на повышении их эффективности, говорил в ходе парламентских слушаний первый вице-премьер Андрей Белоусов в октябре 2023 г. Тогда он предлагал увеличить выручку МСП на одного работника к 2030 г. на 25% по сравнению с 2022 г., а также поднять коэффициент ежегодно созданных предприятий до 20% к 2030 г. (с нынешних 17%).