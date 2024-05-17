Росстат заявил о росте ВВП в I квартале до 5,4%
По предварительной оценке Росстата, рост внутреннего валового продукта (ВВП) в I квартале в России составил 5,4% к соответствующему периоду 2023 г. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2024 г. относительно соответствующего периода 2023 г., по предварительной оценке, cоставил 105,4%», – говорится в сообщении.
В IV квартале предыдущего года индекс ВВП составлял 104,9%.
13 мая Банк России оценил рост ВВП страны по итогам I квартала 2024 г. в 4,6%. Было отмечено, что Центробанк ожидает роста ВВП на 4,4% во II квартале 2024 г., после чего будет замедление до 0,5–1,5% в IV квартале 2024 г. Как сообщал регулятор, замедление произойдет под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. При этом основным драйвером роста будет высокий потребительский и инвестиционный спрос.
В этот же день Минфин отчитался об исполнении федерального бюджета России в январе – апреле 2024 г., он был исполнен с дефицитом 1,484 трлн руб., или 0,8% ВВП. В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что темпы роста экономики РФ в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. Он отметил, что Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на низком уровне – около 15% ВВП, дефицит бюджета – на уровне 1%.