Росстат заявил о росте ВВП в I квартале до 5,4%

В этот же день Минфин отчитался об исполнении федерального бюджета России в январе – апреле 2024 г., он был исполнен с дефицитом 1,484 трлн руб., или 0,8% ВВП. В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что темпы роста экономики РФ в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. Он отметил, что Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на низком уровне – около 15% ВВП, дефицит бюджета – на уровне 1%.