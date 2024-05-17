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Росстат заявил о росте ВВП в I квартале до 5,4%

Ведомости

По предварительной оценке Росстата, рост внутреннего валового продукта (ВВП) в I квартале в России составил 5,4% к соответствующему периоду 2023 г. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в I квартале 2024 г. относительно соответствующего периода 2023 г., по предварительной оценке, cоставил 105,4%», – говорится в сообщении.

В IV квартале предыдущего года индекс ВВП составлял 104,9%.

13 мая Банк России оценил рост ВВП страны по итогам I квартала 2024 г. в 4,6%. Было отмечено, что Центробанк ожидает роста ВВП на 4,4% во II квартале 2024 г., после чего будет замедление до 0,5–1,5% в IV квартале 2024 г. Как сообщал регулятор, замедление произойдет под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. При этом основным драйвером роста будет высокий потребительский и инвестиционный спрос.

В этот же день Минфин отчитался об исполнении федерального бюджета России в январе – апреле 2024 г., он был исполнен с дефицитом 1,484 трлн руб., или 0,8% ВВП. В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что темпы роста экономики РФ в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. Он отметил, что Россия аккуратно относится к бюджетному балансу. Государственный долг сохраняется на низком уровне – около 15% ВВП, дефицит бюджета – на уровне 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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