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Думский комитет предложил рассмотреть налоговые поправки в первом чтении 20 июня

Ведомости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил рассмотреть в первом чтении законопроекты о поправках в Налоговый кодекс и федеральный бюджет на 2024-2026 гг. 20 июня. Об этом заявил его председатель Андрей Макаров.

«Предлагается сроки направления замечаний и предложений установить до 17 июня. Сроки первого чтения устанавливаем не мы, а Совет Госдумы. Мы предлагаем назначить рассмотрение первого чтения бюджетного пакета на 20 июня», – сказал Макаров на заседании комитета (цитата ТАСС).

30 мая кабинет министров на заседании утвердил пакет поправок по налоговой системе. Согласно предложенным изменениям, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка налога для физических лиц (НДФЛ) останется на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.

Председатель правительства Михаил Мишустин пояснил 30 мая, что изменения налоговой системы затронут 3% работающего населения. Корректировка НДФЛ не коснется при этом тех, чей ежемесячный доход ниже 200 000 руб.

О необходимости изменения фискальной системы и справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, в феврале заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе послания Федеральному собранию он сказал, что нужно зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., при этом условия для реализации инвестиционных проектов должны быть понятными и предсказуемыми, отмечал президент. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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