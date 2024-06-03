Думский комитет предложил рассмотреть налоговые поправки в первом чтении 20 июня

О необходимости изменения фискальной системы и справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, в феврале заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе послания Федеральному собранию он сказал, что нужно зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., при этом условия для реализации инвестиционных проектов должны быть понятными и предсказуемыми, отмечал президент.