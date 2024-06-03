Думский комитет предложил рассмотреть налоговые поправки в первом чтении 20 июня
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил рассмотреть в первом чтении законопроекты о поправках в Налоговый кодекс и федеральный бюджет на 2024-2026 гг. 20 июня. Об этом заявил его председатель Андрей Макаров.
«Предлагается сроки направления замечаний и предложений установить до 17 июня. Сроки первого чтения устанавливаем не мы, а Совет Госдумы. Мы предлагаем назначить рассмотрение первого чтения бюджетного пакета на 20 июня», – сказал Макаров на заседании комитета (цитата ТАСС).
30 мая кабинет министров на заседании утвердил пакет поправок по налоговой системе. Согласно предложенным изменениям, для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка налога для физических лиц (НДФЛ) останется на уровне 13%, для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. – 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, свыше 50 млн руб. – 22%.
Председатель правительства Михаил Мишустин пояснил 30 мая, что изменения налоговой системы затронут 3% работающего населения. Корректировка НДФЛ не коснется при этом тех, чей ежемесячный доход ниже 200 000 руб.
О необходимости изменения фискальной системы и справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, в феврале заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе послания Федеральному собранию он сказал, что нужно зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 г., при этом условия для реализации инвестиционных проектов должны быть понятными и предсказуемыми, отмечал президент.