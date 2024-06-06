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Набиуллина перечислила четыре фактора устойчивости российской экономики

Ведомости

Факторами устойчивой экономики России является макроэкономическая стабильность, создание класса розничных инвесторов, разработка инструментов поддержания финансовой стабильности и запуск программы оздоровления банковской системы. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФе.

«Первое – это, конечно, макроэкономическая стабильность. У нас появился опыт, например, жизни в условиях не очень высокой инфляции. Мы к 2017 г. достигли 4% инфляции, во что мало верили многие, и где-то пять лет поддерживали на этом уровне. <...> У нас появилось и долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9% и без дорогостоящих бюджетных программ», – сказала она.

По ее словам, после ухода иностранных инвесторов повысилось значение инвесторов розничных. Набиуллина отметила, что в 2018 г. в стране было «100 000 людей, которые вышли на рынок капитала», а сейчас их 3,8 млн человек.

«Мы переживали много кризисов, это заставило нас создать разветвленную систему инструментов, которые обеспечивают финансовую стабильность. Когда случается шок, мы сразу можем их разворачивать и снижать влияние шоков на финансовую систему», – добавила она.

На дискуссии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей», которая проходит в рамках форума, Набиуллина также назвала три приоритета для развития российской экономики. Глава ЦБ назвала главными задачами для развития экономики на будущие годы развитие рынка капитала, обеспечение глобальной открытости и лидерство в технологической сфере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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