Набиуллина перечислила четыре фактора устойчивости российской экономики

«Первое – это, конечно, макроэкономическая стабильность. У нас появился опыт, например, жизни в условиях не очень высокой инфляции. Мы к 2017 г. достигли 4% инфляции, во что мало верили многие, и где-то пять лет поддерживали на этом уровне. <...> У нас появилось и долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9% и без дорогостоящих бюджетных программ», – сказала она.