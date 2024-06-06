Набиуллина перечислила четыре фактора устойчивости российской экономики
Факторами устойчивой экономики России является макроэкономическая стабильность, создание класса розничных инвесторов, разработка инструментов поддержания финансовой стабильности и запуск программы оздоровления банковской системы. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФе.
«Первое – это, конечно, макроэкономическая стабильность. У нас появился опыт, например, жизни в условиях не очень высокой инфляции. Мы к 2017 г. достигли 4% инфляции, во что мало верили многие, и где-то пять лет поддерживали на этом уровне. <...> У нас появилось и долгосрочное финансирование, ипотека тогда начала расти при ставке рыночной 8-9% и без дорогостоящих бюджетных программ», – сказала она.
По ее словам, после ухода иностранных инвесторов повысилось значение инвесторов розничных. Набиуллина отметила, что в 2018 г. в стране было «100 000 людей, которые вышли на рынок капитала», а сейчас их 3,8 млн человек.
«Мы переживали много кризисов, это заставило нас создать разветвленную систему инструментов, которые обеспечивают финансовую стабильность. Когда случается шок, мы сразу можем их разворачивать и снижать влияние шоков на финансовую систему», – добавила она.
На дискуссии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей», которая проходит в рамках форума, Набиуллина также назвала три приоритета для развития российской экономики. Глава ЦБ назвала главными задачами для развития экономики на будущие годы развитие рынка капитала, обеспечение глобальной открытости и лидерство в технологической сфере.