Fitch повысило прогноз роста мировой экономики до 2,6% в 2024 году

В марте Fitch спрогнозировало падение цен на газ в Европе в этом году на 23% к уровню прошлого года на фоне ожидаемого слабого спроса на топливо в регионе. Средняя цена газа на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах в этом году, согласно прогнозам Fitch, составит $10 за 1000 куб. футов, т. е. около $353 за 1000 куб. м. В прошлом году средняя цена была на уровне $13 за 1000 куб. футов ($459 за 1000 куб. м).