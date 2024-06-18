Fitch повысило прогноз роста мировой экономики до 2,6% в 2024 году
Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 г. до 2,6%, сообщается на официальном сайте агентства.
В марте прогноз роста мировой экономики составил 2,4%. Агентство отмечает, что перспективы подъема экономики Европы становятся прочнее. Вместе с тем рост экономики США замедляется, но доход в секторе домохозяйств продолжает расти. Кроме того, росту способствует восстановление экспортного сектора Китая.
Fitch также отмечает, что прогнозы по росту мировой экономики в 2025 г. снизятся до 2,4%, поскольку рост в США замедлится до уровня ниже 1,5%, рост в еврозоне ускорится до 1,5%, а темпы роста в Китае снизятся до 4,5%.
В марте Fitch спрогнозировало падение цен на газ в Европе в этом году на 23% к уровню прошлого года на фоне ожидаемого слабого спроса на топливо в регионе. Средняя цена газа на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах в этом году, согласно прогнозам Fitch, составит $10 за 1000 куб. футов, т. е. около $353 за 1000 куб. м. В прошлом году средняя цена была на уровне $13 за 1000 куб. футов ($459 за 1000 куб. м).