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Fitch повысило прогноз роста мировой экономики до 2,6% в 2024 году

Ведомости

Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 г. до 2,6%, сообщается на официальном сайте агентства.

В марте прогноз роста мировой экономики составил 2,4%. Агентство отмечает, что перспективы подъема экономики Европы становятся прочнее. Вместе с тем рост экономики США замедляется, но доход в секторе домохозяйств продолжает расти. Кроме того, росту способствует восстановление экспортного сектора Китая.

Fitch также отмечает, что прогнозы по росту мировой экономики в 2025 г. снизятся до 2,4%, поскольку рост в США замедлится до уровня ниже 1,5%, рост в еврозоне ускорится до 1,5%, а темпы роста в Китае снизятся до 4,5%.

В марте Fitch спрогнозировало падение цен на газ в Европе в этом году на 23% к уровню прошлого года на фоне ожидаемого слабого спроса на топливо в регионе. Средняя цена газа на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах в этом году, согласно прогнозам Fitch, составит $10 за 1000 куб. футов, т. е. около $353 за 1000 куб. м. В прошлом году средняя цена была на уровне $13 за 1000 куб. футов ($459 за 1000 куб. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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