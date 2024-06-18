Силуанов: ненефтегазовые доходы выросли в 2023 году более чем на 3 трлн рублей
Ненефтегазовые доходы бюджета увеличились более чем на 3 трлн руб. в 2023 г., сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Выступая с отчетом об исполнении федерального бюджета за 2023 г. на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов отметил, что дефицит федерального бюджета в прошлом году составил 1,9% ВВП (изначально было запланировано 2% ВВП), а исполнение бюджета достигло рекордного за последние годы показателя – 98,1%.
Силуанов объяснил, что высокого уровня исполнения удалось достичь за счет упрощения и ускорения закупочных и бюджетных процедур, а также оперативного перераспределения бюджетных ассигнований, постоянного мониторинга и контроля исполнения федбюджета.
«Детский бюджет» увеличился на около 500 млрд руб. и достиг почти 3 трлн руб. Пособия, пенсии, материнский капитал были полностью обеспечены финансированием, а представители бизнеса получили поддержку за счет субсидирования кредитов.
Министр отметил, что темпы роста экономики в 2023 г. превысили прогнозы и составили 3,6%. Уровень доходов россиян увеличился примерно на 7% в реальном выражении.
10 июня сообщалось, что, по предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета России в январе – мае 2024 г. составил 983 млрд руб. (0,5% ВВП), что на 2 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода 2023 г. Доходы составили 14,289 трлн руб., а расходы – 15,272 трлн руб.
В апреле Силуанов сообщал, что темпы роста российской экономики в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. По его словам, госдолг России сохраняется на уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета – порядка 1% ВВП.