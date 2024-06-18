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Силуанов: ненефтегазовые доходы выросли в 2023 году более чем на 3 трлн рублей

Ведомости

Ненефтегазовые доходы бюджета увеличились более чем на 3 трлн руб. в 2023 г., сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Выступая с отчетом об исполнении федерального бюджета за 2023 г. на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов отметил, что дефицит федерального бюджета в прошлом году составил 1,9% ВВП (изначально было запланировано 2% ВВП), а исполнение бюджета достигло рекордного за последние годы показателя – 98,1%.

Силуанов объяснил, что высокого уровня исполнения удалось достичь за счет упрощения и ускорения закупочных и бюджетных процедур, а также оперативного перераспределения бюджетных ассигнований, постоянного мониторинга и контроля исполнения федбюджета.

«Детский бюджет» увеличился на около 500 млрд руб. и достиг почти 3 трлн руб. Пособия, пенсии, материнский капитал были полностью обеспечены финансированием, а представители бизнеса получили поддержку за счет субсидирования кредитов.

Министр отметил, что темпы роста экономики в 2023 г. превысили прогнозы и составили 3,6%. Уровень доходов россиян увеличился примерно на 7% в реальном выражении.

10 июня сообщалось, что, по предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета России в январе – мае 2024 г. составил 983 млрд руб. (0,5% ВВП), что на 2 трлн руб. ниже уровня аналогичного периода 2023 г. Доходы составили 14,289 трлн руб., а расходы – 15,272 трлн руб.

В апреле Силуанов сообщал, что темпы роста российской экономики в 2024 г. ожидаются на уровне прошлого года – 3,6%. По его словам, госдолг России сохраняется на уровне около 15% ВВП, дефицит бюджета – порядка 1% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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