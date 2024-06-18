Силуанов: ненефтегазовые доходы выросли в 2023 году более чем на 3 трлн рублей

Выступая с отчетом об исполнении федерального бюджета за 2023 г. на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов отметил, что дефицит федерального бюджета в прошлом году составил 1,9% ВВП (изначально было запланировано 2% ВВП), а исполнение бюджета достигло рекордного за последние годы показателя – 98,1%.