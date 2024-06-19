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Мурманский губернатор возглавит комиссию Госсовета по развитию Севморпути

Ведомости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис станет главой комиссии Госсовета РФ по развитию инфраструктуры Северного морского пути (СМП) и Арктики. Об этом сообщил советник главы государства, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на XI Сибирском транспортном форуме в Новосибирске.

«Наша задача – разобраться с инфраструктурой СМП. Это морские и речные порты, ледоколы, которые работают в устьях рек, которые выходят на СМП», – сказал Левитин (цитата по ТАСС).

Андрей Чибис был избран губернатором Мурманской области в 2019 г. До этого он занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и одновременно был главным жилищным инспектором РФ.

На пленарной сессии ПМЭФа 7 июня президент России Владимир Путин сообщил, что в Госсовете РФ создадут профильную комиссию по развитию Севморпути и Арктики. Он подчеркнул, что власти продолжат развивать инфраструктуру СМП и строить транспортные подходы к арктическим портам.

Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его протяженность составляет около 5600 км. 

В августе 2022 г. правительство утвердило план развития СМП до 2035 г. План включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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