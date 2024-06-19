Мурманский губернатор возглавит комиссию Госсовета по развитию Севморпути
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис станет главой комиссии Госсовета РФ по развитию инфраструктуры Северного морского пути (СМП) и Арктики. Об этом сообщил советник главы государства, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин на XI Сибирском транспортном форуме в Новосибирске.
«Наша задача – разобраться с инфраструктурой СМП. Это морские и речные порты, ледоколы, которые работают в устьях рек, которые выходят на СМП», – сказал Левитин (цитата по ТАСС).
Андрей Чибис был избран губернатором Мурманской области в 2019 г. До этого он занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и одновременно был главным жилищным инспектором РФ.
Северный морской путь пролегает вдоль северных берегов России и соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Его протяженность составляет около 5600 км.
В августе 2022 г. правительство утвердило план развития СМП до 2035 г. План включает в себя 150 мероприятий, которые входят в пять ключевых разделов: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по Севморпути, а также управление и развитие судоходства по СМП. На реализацию плана выделено 1,8 трлн руб.