Володин: индексация пенсий работающих пенсионеров вернет кадры в экономику
Ежегодная индексация пенсий работающих пенсионеров позволит привлечь в экономику опытных сотрудников, которые ранее ушли на заслуженный отдых. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«С 1 февраля 2025 г. ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. <…> Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда», – написал спикер в своем Telegram-канале.
Средства для индексации в бюджете найдены, решение затронет 7,87 млн человек, добавил Володин.
Поручение о возобновлении индексации пенсий работающих россиян 7 июня озвучил президент РФ Владимир Путин. С соответствующим предложением к нему обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава государства признал, что эта мера потребует дополнительных расходов, но сейчас России не хватает кадров и на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике.
Индексацию пенсий работающим гражданам в России отменили в 2016 г. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался неоднократно, но кабинет министров в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. выдавал отрицательные заключения на соответствующие законопроекты из-за того, что их реализация предполагала дополнительные расходы.