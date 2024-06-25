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Володин: индексация пенсий работающих пенсионеров вернет кадры в экономику

Ведомости

Ежегодная индексация пенсий работающих пенсионеров позволит привлечь в экономику опытных сотрудников, которые ранее ушли на заслуженный отдых. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«С 1 февраля 2025 г. ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. <…> Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда», – написал спикер в своем Telegram-канале.

Средства для индексации в бюджете найдены, решение затронет 7,87 млн человек, добавил Володин.

Поручение о возобновлении индексации пенсий работающих россиян 7 июня озвучил президент РФ Владимир Путин. С соответствующим предложением к нему обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава государства признал, что эта мера потребует дополнительных расходов, но сейчас России не хватает кадров и на пенсию уходят высококвалифицированные специалисты, которые нужны экономике.

Индексацию пенсий работающим гражданам в России отменили в 2016 г. Вопрос о возобновлении этой меры поднимался неоднократно, но кабинет министров в 2017, 2019, 2020 и 2021 гг. выдавал отрицательные заключения на соответствующие законопроекты из-за того, что их реализация предполагала дополнительные расходы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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