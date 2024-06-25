Володин: индексация пенсий работающих пенсионеров вернет кадры в экономику

«С 1 февраля 2025 г. ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. <…> Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда», – написал спикер в своем Telegram-канале.