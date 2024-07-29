Часть продукции ЛНР и ДНР вывели из-под действия «курсовых» экспортных пошлин

Гибкие экспортные пошлины – временная мера, введенная с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г. Пошлина составляет 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85-90 руб./$, 5,5% – при курсе 90-95 руб./$. Максимальная ставка – 7% – установлена для экспортеров при курсе более 95 руб./$. Для удобрений пошлина составляет до 10% в зависимости от курса рубля. При 80 руб. за доллар и ниже она обнуляется.