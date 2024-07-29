Часть продукции ЛНР и ДНР вывели из-под действия «курсовых» экспортных пошлин
Кабмин временно исключил из‑под действия «курсовых» экспортных пошлин отдельные виды продукции, производимой в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
До 31 декабря 2024 г. действие вывозных таможенных пошлин приостановлено для 900 000 т полуфабрикатов из железа или нелегированной стали, 16 000 т ферросилиция и 200 000 т коксовой продукции. Также с 1 сентября по 31 декабря 2024 г. нулевые ставки вывозных таможенных пошлин будут действовать для 80 000 т чугуна и 184 000 т катанки из ДНР и ЛНР.
Решение призвано повысить конкурентоспособность поставщиков продукции из новых регионов, сохранить уровень рентабельности компаний и дать им возможность получить дополнительную экспортную выручку.
По итогам 2023 г. доходы федерального бюджета от уплаты новой вывозной таможенной пошлины составили порядка 140 млрд руб. Наибольшие суммы были получены в отношении удобрений, минерального топлива (в том числе угля), черных металлов, рыбы.
Гибкие экспортные пошлины – временная мера, введенная с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г. Пошлина составляет 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85-90 руб./$, 5,5% – при курсе 90-95 руб./$. Максимальная ставка – 7% – установлена для экспортеров при курсе более 95 руб./$. Для удобрений пошлина составляет до 10% в зависимости от курса рубля. При 80 руб. за доллар и ниже она обнуляется.