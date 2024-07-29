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Часть продукции ЛНР и ДНР вывели из-под действия «курсовых» экспортных пошлин

Ведомости

Кабмин временно исключил из‑под действия «курсовых» экспортных пошлин отдельные виды продукции, производимой в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

До 31 декабря 2024 г. действие вывозных таможенных пошлин приостановлено для 900 000 т полуфабрикатов из железа или нелегированной стали, 16 000 т ферросилиция и 200 000 т коксовой продукции. Также с 1 сентября по 31 декабря 2024 г. нулевые ставки вывозных таможенных пошлин будут действовать для 80 000 т чугуна и 184 000 т катанки из ДНР и ЛНР.  

Решение призвано повысить конкурентоспособность поставщиков продукции из новых регионов, сохранить уровень рентабельности компаний и дать им возможность получить дополнительную экспортную выручку.

По итогам 2023 г. доходы федерального бюджета от уплаты новой вывозной таможенной пошлины составили порядка 140 млрд руб. Наибольшие суммы были получены в отношении удобрений, минерального топлива (в том числе угля), черных металлов, рыбы.

Гибкие экспортные пошлины – временная мера, введенная с 1 октября 2023 г. до конца 2024 г. Пошлина составляет 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% – при курсе 85-90 руб./$, 5,5% – при курсе 90-95 руб./$. Максимальная ставка – 7% – установлена для экспортеров при курсе более 95 руб./$. Для удобрений пошлина составляет до 10% в зависимости от курса рубля. При 80 руб. за доллар и ниже она обнуляется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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