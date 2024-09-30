Володин: бюджет на 2025-2027 годы должен учесть исполнение всех соцобязательств

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с главным финансовым документом в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие законопроекты, «имеющие определяющее значение для государственных финансов», говорится в сообщении кабмина. Как следует из материалов на сайте Минфина, приоритетами предложенного бюджета являются выполнение социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, а также финансирование нацпроектов и укрепление технологического суверенитета.