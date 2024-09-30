Володин: бюджет на 2025-2027 годы должен учесть исполнение всех соцобязательств
Внесенный кабмином в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. должен обеспечить исполнение всех социальных обязательств перед гражданами, депутаты проконтролируют эффективность предложенных расходов по каждому направлению. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Федеральный бюджет должен решать вопросы развития, обеспечивать социальные обязательства и отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна», – сказал он.
Володин добавил, что в процессе подготовки бюджета к первому чтению парламентарии детально проанализируют каждую госпрограмму.
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с главным финансовым документом в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие законопроекты, «имеющие определяющее значение для государственных финансов», говорится в сообщении кабмина. Как следует из материалов на сайте Минфина, приоритетами предложенного бюджета являются выполнение социальных обязательства перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, а также финансирование нацпроектов и укрепление технологического суверенитета.
Володин сообщил, что уже направил законопроект в профильный думский комитет. В соответствии с Бюджетным кодексом нижняя палата должна рассмотреть документ в течение 60 дней. По словам председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, обсуждение параметров главного финансового документа страны будет проходить с трансляцией в интернете.