Глава МВФ прогнозирует вялый рост мировой экономики

13 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор возобновит консультации с МВФ. По ее словам, это «постоянная практика» для всех членов фонда, который объединяет 190 стран. Девять европейских государств выразили протест против планов МВФ. Позже, 18 сентября, в МВФ объявили, что отложили начало консультаций с Россией по ситуации в экономике, поскольку он собирает дополнительные данные.