Глава МВФ прогнозирует вялый рост мировой экономики
Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе будет вялым и останется ниже допандемийных показателей, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Текст ее выступления опубликован на сайте МВФ.
«Среднесрочный рост прогнозируется вялым – не намного ниже, чем до пандемии, и далеко не достаточно хорошим. Недостаточным для искоренения мировой бедности. Недостаточным для создания необходимого нам количества рабочих мест. Недостаточным для получения налоговых поступлений», – сказала она.
Георгиева указала, что «картина становится еще более тревожной» из-за высокого и растущего государственного долга в мире. Его показатели намного выше, чем до пандемии, даже после кратковременного, но значительного падения долга к ВВП, поскольку инфляция подняла номинальный ВВП, добавила глава МВФ.
В мае первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат сообщила о разделении мировой экономики на три блока. Речь идет о странах, объединенных вокруг США, Китая, а также всех других неприсоединившихся. Гопинат обратила внимание на усиление признаков фрагментации – торговые и инвестиционные потоки перенаправляются по геополитическим направлениям.
13 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор возобновит консультации с МВФ. По ее словам, это «постоянная практика» для всех членов фонда, который объединяет 190 стран. Девять европейских государств выразили протест против планов МВФ. Позже, 18 сентября, в МВФ объявили, что отложили начало консультаций с Россией по ситуации в экономике, поскольку он собирает дополнительные данные.