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Глава МВФ прогнозирует вялый рост мировой экономики

Ведомости

Рост мировой экономики в среднесрочной перспективе будет вялым и останется ниже допандемийных показателей, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Текст ее выступления опубликован на сайте МВФ.

«Среднесрочный рост прогнозируется вялым – не намного ниже, чем до пандемии, и далеко не достаточно хорошим. Недостаточным для искоренения мировой бедности. Недостаточным для создания необходимого нам количества рабочих мест. Недостаточным для получения налоговых поступлений», – сказала она.

Георгиева указала, что «картина становится еще более тревожной» из-за высокого и растущего государственного долга в мире. Его показатели намного выше, чем до пандемии, даже после кратковременного, но значительного падения долга к ВВП, поскольку инфляция подняла номинальный ВВП, добавила глава МВФ.

В мае первый заместитель директора МВФ Гита Гопинат сообщила о разделении мировой экономики на три блока. Речь идет о странах, объединенных вокруг США, Китая, а также всех других неприсоединившихся. Гопинат обратила внимание на усиление признаков фрагментации – торговые и инвестиционные потоки перенаправляются по геополитическим направлениям.

13 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор возобновит консультации с МВФ. По ее словам, это «постоянная практика» для всех членов фонда, который объединяет 190 стран. Девять европейских государств выразили протест против планов МВФ. Позже, 18 сентября, в МВФ объявили, что отложили начало консультаций с Россией по ситуации в экономике, поскольку он собирает дополнительные данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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