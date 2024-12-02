Костин сравнил главу ЦБ Набиуллину с Маргарет Тэтчер

По словам Костина, инфляция в 8,5% не столь критична для России, при этом он отмечает, что у руководства Центробанка другое мнение по этому вопросу. Костин также предположил, что в случае если инфляция не замедлится, придется обратиться к другим методам: например, к «более скоординированной и более решительной политике по всем составляющим инфляции». Аналитики ВТБ полагают, что ключевая ставка до конца 2024 г. может повыситься до 23%, сообщил Костин.