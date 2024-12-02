Костин сравнил главу ЦБ Набиуллину с Маргарет Тэтчер
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина своими решениями похожа на бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.
По словам Костина, инфляция в 8,5% не столь критична для России, при этом он отмечает, что у руководства Центробанка другое мнение по этому вопросу. Костин также предположил, что в случае если инфляция не замедлится, придется обратиться к другим методам: например, к «более скоординированной и более решительной политике по всем составляющим инфляции». Аналитики ВТБ полагают, что ключевая ставка до конца 2024 г. может повыситься до 23%, сообщил Костин.
25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. В конце ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сообщил, что в декабре ключевая ставка может быть увеличена. Он пояснил, что в этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза ЦБ, добавил Тремасов.
2 декабря «Ведомости» писали, что эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) уточнили базовый вариант макроэкономического прогноза на 2024–2027 гг. Инфляция в годовом выражении, согласно их ожиданиям, в декабре достигнет диапазона 9,2–9,3%.