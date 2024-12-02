Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Костин сравнил главу ЦБ Набиуллину с Маргарет Тэтчер

Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина своими решениями похожа на бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.

«Эльвира Сахипзадовна – смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер – такая же "железная леди", как Набиуллина – активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», – сказал он (цитата по РБК).

По словам Костина, инфляция в 8,5% не столь критична для России, при этом он отмечает, что у руководства Центробанка другое мнение по этому вопросу. Костин также предположил, что в случае если инфляция не замедлится, придется обратиться к другим методам: например, к «более скоординированной и более решительной политике по всем составляющим инфляции». Аналитики ВТБ полагают, что ключевая ставка до конца 2024 г. может повыситься до 23%, сообщил Костин.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% годовых. В конце ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сообщил, что в декабре ключевая ставка может быть увеличена. Он пояснил, что в этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза ЦБ, добавил Тремасов.

2 декабря «Ведомости» писали, что эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) уточнили базовый вариант макроэкономического прогноза на 2024–2027 гг. Инфляция в годовом выражении, согласно их ожиданиям, в декабре достигнет диапазона 9,2–9,3%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных