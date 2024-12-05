Сечин связал долговой кризис в развивающихся странах с доминированием доллара
«Причиной этих кризисов стали крупные заимствования развивающихся стран в долларах США и последующая девальвация национальных валют этих стран», – подчеркнул Сечин.
По мнению главы «Роснефти», решения, результатом которых стал кризис, были приняты при участии, а часто и под давлением западных экономистов и международных финорганизаций, контролируемых США. В том числе речь о Всемирном банке и Международном валютном фонде. Сечин заявил, что эти организации первоначально были нацелены на стабилизацию валютного рынка и борьбу с бедностью, но потом «в их стенах возник так называемый Вашингтонский консенсус, навязавший развивающимся странам западные неолиберальные фантазии».
4 декабря на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что использование доллара как мировой валюты приносит США «незаработанные деньги в большом объеме». Глава государства отметил, что, согласно мнениям экспертов, за последние 10 лет США получили за факт использования доллара как мировой расчетной резервной валюты $10 трлн. «Это значит, что они потребляют больше, чем производят. <…> По сути, США за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик мира в свою пользу», – сказал Путин.
30 ноября избранный президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что требует обязательств от стран БРИКС, что они не создадут новую валюту объединения и не будут поддерживать другую валюту, «чтобы заменить могучий доллар США». Иначе эти страны столкнуться со 100%-ными пошлинами и попрощаются с продажей своих товаров «замечательной американской экономике». По словам Путина, на сегодняшний день даже страны-союзники США сокращают свои золотовалютные резервы в долларах и евро и повернуть же эти процессы вспять не получается, «особенно с помощью санкций и силы, поскольку они являются разрушительными прежде всего для тех, кто их применяет».