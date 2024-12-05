Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Сечин связал долговой кризис в развивающихся странах с доминированием доллара

Ведомости

Господство США в мировой валютной системе поспособствовало череде долговых и финансовых кризисов, а также привело к утраченным десятилетиям для нескольких десятков развивающихся стран. Об этом заявил гендиректор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

«Причиной этих кризисов стали крупные заимствования развивающихся стран в долларах США и последующая девальвация национальных валют этих стран», – подчеркнул Сечин.

По мнению главы «Роснефти», решения, результатом которых стал кризис, были приняты при участии, а часто и под давлением западных экономистов и международных финорганизаций, контролируемых США. В том числе речь о Всемирном банке и Международном валютном фонде. Сечин заявил, что эти организации первоначально были нацелены на стабилизацию валютного рынка и борьбу с бедностью, но потом «в их стенах возник так называемый Вашингтонский консенсус, навязавший развивающимся странам западные неолиберальные фантазии».

4 декабря на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что использование доллара как мировой валюты приносит США «незаработанные деньги в большом объеме». Глава государства отметил, что, согласно мнениям экспертов, за последние 10 лет США получили за факт использования доллара как мировой расчетной резервной валюты $10 трлн. «Это значит, что они потребляют больше, чем производят. <…> По сути, США за счет доллара продолжают заниматься эксплуатацией других экономик мира в свою пользу», – сказал Путин.

30 ноября избранный президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что требует обязательств от стран БРИКС, что они не создадут новую валюту объединения и не будут поддерживать другую валюту, «чтобы заменить могучий доллар США». Иначе эти страны столкнуться со 100%-ными пошлинами и попрощаются с продажей своих товаров «замечательной американской экономике». По словам Путина, на сегодняшний день даже страны-союзники США сокращают свои золотовалютные резервы в долларах и евро и повернуть же эти процессы вспять не получается, «особенно с помощью санкций и силы, поскольку они являются разрушительными прежде всего для тех, кто их применяет».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных