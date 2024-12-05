Сечин связал долговой кризис в развивающихся странах с доминированием доллара

30 ноября избранный президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что требует обязательств от стран БРИКС, что они не создадут новую валюту объединения и не будут поддерживать другую валюту, «чтобы заменить могучий доллар США». Иначе эти страны столкнуться со 100%-ными пошлинами и попрощаются с продажей своих товаров «замечательной американской экономике». По словам Путина, на сегодняшний день даже страны-союзники США сокращают свои золотовалютные резервы в долларах и евро и повернуть же эти процессы вспять не получается, «особенно с помощью санкций и силы, поскольку они являются разрушительными прежде всего для тех, кто их применяет».